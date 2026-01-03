Γκουαρδιόλα: «Το ξέρω ότι με βαρεθήκατε, έχουν περάσει 10 χρόνια»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν χάνει το χιούμορ του παρά την πίεση του πρωταθλητισμού και των αποτελεσμάτων, που έχουν φέρει την Μάντσεστερ Σίτι στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Ωστόσο, ο 54χρονος προπονητής κλήθηκε να μιλήσει σχετικά με άλλον πρώην συνεργάτη του. Τον Έντσο Μαρέσκα και την πρόσφατη απόλυσή του από τον πάγκο της Τσέλσι, έπειτα από την κατάκτηση 2 διεθνών τίτλων με τους «Μπλε», μέσα σε διάστημα μερικών μηνών.

Ο Καταλανός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον παλιό του συνεργάτη, με τον οποίο μοιράστηκαν τον πάγκο την περίοδο 2022-23, οδηγώντας τους «Πολίτες», στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, πριν αποχωρήσει για να αναλάβει τις τύχες της Λέστερ, την οποία οδήγησε στην άνοδο την επόμενη σεζόν.

Με τον Ιταλό να αποτελεί από χθες και επίσημα παρελθόν από την Τσέλσι, τα σενάρια περί πιθανής «διαδοχής» στον πάγκο των “Σιτιζενς” δίνουν και παίρνουν, με τον έμπειρο τεχνικό να απαντάει με δόση χιούμορ στις φήμες.

Οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα:

🗣️ ''No idea... I know you are bored of me, it's been 10 years here''



Pep Guardiola responds to the reports explaining Enzo Maresca left Chelsea to possibly succeed him at Manchester City. pic.twitter.com/Qus29zJhTX — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2026

Ertsports