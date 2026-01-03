ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκουαρδιόλα: «Το ξέρω ότι με βαρεθήκατε, έχουν περάσει 10 χρόνια»

Ο Καταλανός προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει την απόλυση του Έντσο Μαρέσκα από τον πάγκο της Τσέλσι, ενώ στη συνέχεια απάντησε με δόση χιούμορ στα σενάρια που θέλουν τον Ιταλό τεχνικό να είναι ο διάδοχός του στον πάγκο της Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν χάνει το χιούμορ του παρά την πίεση του πρωταθλητισμού και των αποτελεσμάτων, που έχουν φέρει την Μάντσεστερ Σίτι στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με 41 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα.

Ωστόσο, ο 54χρονος προπονητής κλήθηκε να μιλήσει σχετικά με άλλον πρώην συνεργάτη του. Τον Έντσο Μαρέσκα και την πρόσφατη απόλυσή του από τον πάγκο της Τσέλσι, έπειτα από την κατάκτηση 2 διεθνών τίτλων με τους «Μπλε», μέσα σε διάστημα μερικών μηνών.

Ο Καταλανός μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον παλιό του συνεργάτη, με τον οποίο μοιράστηκαν τον πάγκο την περίοδο 2022-23, οδηγώντας τους «Πολίτες», στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ, πριν αποχωρήσει για να αναλάβει τις τύχες της Λέστερ, την οποία οδήγησε στην άνοδο την επόμενη σεζόν.

Με τον Ιταλό να αποτελεί από χθες και επίσημα παρελθόν από την Τσέλσι, τα σενάρια περί πιθανής «διαδοχής» στον πάγκο των “Σιτιζενς” δίνουν και παίρνουν, με τον έμπειρο τεχνικό να απαντάει με δόση χιούμορ στις φήμες.

Οι δηλώσεις του Πεπ Γκουαρδιόλα:

