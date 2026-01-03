Τελείωσε θριαμβευτικά το 2025 η Ομόνοια με τεσσάρα επί του Εθνικού Άχνας. Και θέλει απόψε (19:00) να ξεκινήσει νικηφόρα και ενθαρρυντικά και τη νέα σεζόν, με διπλό επί του Ακρίτα στο «Στέλιος Κυριακίδης». Οι πράσινοι σαφώς και έχουν την ετικέτα του φαβορί, όμως δεν θα έχουν καθόλου εύκολο έργο μιας και ο αντίπαλος δείχνει ανεβασμένος και το απέδειξε με τις δύο του σερί νίκες ενώ είχε υποχρεώσει σε ισοπαλία και την ΑΕΚ. Επιπρόσθετα, η απουσία του κόσμου της, λόγω τιμωρίας, είναι ακόμη μία παράμετρος αφού δίνει άλλη ώθηση, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός έδρας.

Άρα θα θέλει... κόπο η απόδραση που θα στείλει την ομάδα του Χένινγκ Μπεργκ στην κορυφή, έστω και θα έχει παιχνίδια περισσότερα. Είναι ακόμη ένα κίνητρο για να έρθει το πέμπτο φετινό διπλό που θα βελτιώσει και τη στατιστική της εικόνα μακριά από το ΓΣΠ αφού εκτός έδρας είναι στην 5η θέση του σχετικού πίνακα.

Με όπλο, τόσο την άμυνα όπου διαθέτει την καλύτερη (10 γκολ) όσο και την επίθεση, έχοντας σκοράρει 34 γκολ και έχει και εδώ την πρωτιά, ελπίζει να επιστρέψει στη βάση της με τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Μία σίγουρα...

Η απουσία του Κουλιμπαλί, φέρνει αυτόματα αλλαγή στη σύνθεση της Ομόνοιας σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στο πλευρό του πολύ καλού το τελευταίο διάστημα, Νικόλα Παναγιώτου, έχει ο Στέφαν Σίμιτς μιας και ο Αγκουζούλ δεν έχει καλά πατήματα ενώ στα παιχνίδια που έπαιξε ως δεξί στόπερ, δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στα καθήκοντά του.

Από εκεί και πέρα, οι Μασούρας και Κίτσος θα καλύψουν τα δύο άκρα της άμυνας ενώ υπάρχουν ερωτηματικά στο κέντρο. Αν δηλαδή παίξουν ξανά μαζί οι Άιτινγκ και Εβάντρο, με δεκάρι τον Γιόβετιτς ή θα επιστρέψει ο Μάριτς. Στα άκρα της επίθεσης θα βρεθούν οι Σεμέδο και Τάνκοβιτς, με τον Μαέ να είναι στην κορυφή της επίθεσης. Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Φαμπιάνο, μιας και ο Ουζόχο είναι στο Κόπα Άφρικα.