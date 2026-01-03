Skysports: «Ο Μουζακίτης είναι ένα από τους μέσους που απασχολούν την Γιουνάιτεντ»

Ένας από τους παίκτες που έχει στη λίστα της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Χρήστος Μουζακίτης. Ο άσος του Ολυμπιακού όπως αναφέρει ρεπόρτερ του Skysports απασχολεί τους «κόκκινους διαβόλους» και τον έχουν στη λίστα τους για το 2026.

Στην εν λόγω ανάρτηση του Λίαλ Τόμας αναφέρεται ότι η αγγλική ομάδα έχει πρώτο στόχο τον Μπαλεμπά της Μπράιτον αλλά επειδή δεν περιμένουν οι άνθρωποί της να μπορέσουν να τρέξουν την υπόθεσή για την απόκτησή του αυτή την μεταγραφική περίοδο είναι πιθανό να κινηθούν είτε για τον Έλληνα άσο του Ολυμπιακού είτε για τον Μπουαντί της Λιλ.

Πηγή: sport-fm.gr