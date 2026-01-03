ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ferrari αποχαιρέτησε τον Ζου Γκουάνγιου

Έλαβε τέλος η συνεργασία της ιταλικής ομάδας με τον Κινέζο οδηγό, ο οποίος ήταν εκεί ως εφεδρικός πιλότος.

Η Ferrari αποχαιρέτησε τον Ζου Γκουάνγιου, μέσω σχετικής ανακοίνωσης της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Ο Κινέζος οδηγός λειτουργούσε ως εφεδρικός και ήρθε στην ομάδα στις αρχές του 2025, ενώ είχε εμπειρία με τα κόκκινα καθώς ήταν παλιότερα στις ιταλικές ακαδημίες.

Ο Ζου ήταν μαζί με τον Αντόνιο Τζιοβινάτσι οι εφεδρικοί πιλότοι στη Scuderia, όμως δεν πήραν καθόλου χρόνο συμμετοχής και έτσι ο Ιταλός και ο Κινέζος αποχαιρέτησαν το Μαρανέλο έπειτα από ένα χρόνο συνεργασίας. Συμμετείχαν σε μερικές δοκιμές, ωστόσο δεν χρειάστηκε ποτέ να αντικαταστήσουν τον Λιούις Χάμιλτον και τον Σαρλ Λεκλέρ, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό από την ιταλική ομάδα για το ποιοι θα τους αντικαταστήσουν

Το μέλλον του Γκουάνγιου στη Formula 1 είναι αβέβαιο. Έχει εμπειρία σε μονοθέσια, καθώς για τρία χρόνια βρισκόταν στην Alfa Romeo/Sauber, προτού τον αποδεσμεύσουν για να φέρουν στην ομάδα ένα νέο οδηγικό δίδυμο, το οποίο αποτελείται από τον Νίκο Χούλκενμπεργκ και τον rookie Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

 

Διαβαστε ακομη