Στη Γένοβα ο Μήτογλου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σαμπντόρια

Τελικά το διαζύγιο της σχέσης Μήτογλου-ΑΕΚ είναι μία ανάσα μακριά με τον 26χρονο να βρίσκεται ήδη στην Ιταλία με σκοπό να περάσει όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές εξετάσεις ώστε να υπογράψει και να ανακοινωθεί με κάθε επισημότητα από την Σαμπντόρια.

Η Σαμπντόρια αγωνίζεται πλέον στη Serie B και διανύει μία δύσκολη σεζόν, καθώς αντί να παλεύει για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια κινδυνεύει με υποβιβασμό, βρισκόμενη στην 17η θέση με 14 βαθμούς, μετά από 17 αγωνιστικές στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου.

sportfm.gr