Σοκ στον Παναθηναϊκό με Ντέσερς - Υπέστη ρήξη τένοντα

Η τρομερή ατυχία του Σίριλ Ντέσερς συνεχίζεται με τον Νιγηριανό να επιστρέφει από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με ρήξη τένοντα, με αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να τον χάσουν για τουλάχιστον δύο ακόμη μήνες.

Η ατυχία χτύπησε εκ νέου την πόρτα του Παναθηναϊκού και του Σίριλ Ντέσερς.

Ο Νιγηριανός επέστρεψε με πρόβλημα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τη μαγνητική να επιβεβαιώνει τα δυσάρεστα νέα για το «τριφύλλι».

Ο Ντέσερς υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού, ένας τραυματισμός που σε αντίστοιχες περιπτώσεις έχει κρατήσει ποδοσφαιριστές εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον δύο με τρεις μήνες!

Ο διεθνής Νιγηριανός υπέστη τη ρήξη τένοντα στην προπόνηση της εθνικής Νιγηρίας, σε μία προσπάθεια του να εκτελέσει και έτσι ο Παναθηναϊκό δεν θα μπορεί υπολογίζει στις υπηρεσίες του για τις δύσκολες επερχόμενες αναμετρήσεις που ακολουθούν.

Ο Ντέσερς αποκτήθηκε το καλοκαίρι με σκοπό να γίνει το βαρύ πυροβολικό της ομάδας, όμως οι τραυματισμοί δεν του το έχουν επιτρέψει, καθώς φέτος έχει φορέσει την πράσινη φανέλα μόλις σε οκτώ αναμετρήσεις.

 

Διαβαστε ακομη