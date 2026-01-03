Κίνδυνος τιμωρίας στον Ζεσούς από την FA – «Ήρεμη» η Άρσεναλ, θυμάται την ιστορία με τον Χάκπο και την… ίδια φανέλα!

Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ένα γκολ δεν είναι απλώς αριθμός στον πίνακα του σκορ. Είναι εξομολόγηση, σύμβολο, προσωπική κατάθεση ψυχής. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς, επιστρέφοντας από έναν μακρύ και επίπονο τραυματισμό, βρήκε δίχτυα με την Άρσεναλ, και μαζί βρήκε την αφορμή να μιλήσει για όσα τον καθορίζουν πέρα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Και όμως, κινδυνεύει να τιμωρηθεί από τον FA, παρότι ο Κόντι Χάκπο είχε κάνει κάτι παρόμοιο…

Σαν να «αναγεννήθηκε» από τις στάχτες του, ο Γκαμπριέλ Ζεσούς επέστρεψε στο προσκήνιο τη νύχτα που η Άρσεναλ «διέλυσε» την Άστον Βίλα με 4-1, βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 11 αγώνων των φιλοξενούμενων. Ήταν το πρώτο του γκολ μετά από 11 μήνες απουσίας, μια υπενθύμιση ότι ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν είχε χαθεί, αλλά απλώς περίμενε την στιγμή του.

Αγριεύουν οι φίλοι της Τσέλσι: Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας κατά του Μπεχντάντ Εγκμπαλί!

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα «ξέσπασε» στο δεύτερο ημίχρονο, σημειώνοντας και τα τέσσερα τέρματά της, με τον Ζεσούς να βάζει το «κερασάκι στην τούρτα». Ο 28χρονος επιθετικός πανηγύρισε, αφαιρώντας τη φανέλα του και αποκαλύπτοντας το μήνυμα: «I belong to Jesus». Μια εικόνα που ταξίδεψε γρήγορα στα social media και άνοιξε τη συζήτηση για πιθανή τιμωρία από την αγγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).

Η κίνηση αυτή θύμισε σε πολλούς τον «θρυλικό» πανηγυρισμό του Κακά στον τελικό του Champions League το 2007 με τη Μίλαν απέναντι στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον «κανονισμό τέσσερα» της FA, απαγορεύονται πολιτικά, θρησκευτικά ή προσωπικά μηνύματα στον εξοπλισμό των παικτών, συμπεριλαμβανομένων και των εσωτερικών ενδυμάτων.

Θεωρητικά, ο Ζεσούς θα μπορούσε να τιμωρηθεί. Στην πράξη όμως, το πιθανότερο σενάριο είναι μια απλή σύσταση, όπως συνέβη και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ο Κόντι Χάκπο είχε εμφανίσει το ίδιο μήνυμα τον περασμένο Απρίλιο, πανηγυρίζοντας γκολ στη νίκη της Λίβερπουλ με 5-1 επί της Τότεναμ, χωρίς να δεχθεί ποινή από την FA, η οποία περιορίστηκε σε έγγραφη υπενθύμιση των κανονισμών. Αντίστοιχη στάση είχε κρατήσει η Ομοσπονδία και στην υπόθεση του Μαρκ Γκέχι, όταν έγραψε «I Love Jesus» στο περιβραχιόνιο του αρχηγού. Η συγκεκριμένη περίπτωση είχε προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση, καθώς το περιβραχιόνιο ήταν το ουράνιο τόξο της Premier League, σύμβολο στήριξης της LGBTQ+ κοινότητας.

Παρά τις πιθανές συνέπειες, ο Ζεσούς δεν έκανε πίσω. Ανέβασε φωτογραφία του πανηγυρισμού στο Instagram, αλλάζοντας ακόμη και τη φωτογραφία προφίλ του. Στα σχόλια εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Κακά, γράφοντας:

«Ανήκουμε στον Ιησού. Ο Θεός να σε ευλογεί, αδερφέ.»

Μετά το ματς, μιλώντας στο Sky Sports, ο επιθετικός της Άρσεναλ άνοιξε την καρδιά του:

«Ο Ιησούς έσωσε τη ζωή μου, από την αρχή, από τότε που γεννήθηκα, αλλά δεν το ήξερα.»

Έχοντας ταλαιπωρηθεί από αλλεπάλληλους τραυματισμούς και χάνοντας μεγάλο μέρος της περσινής σεζόν, ο Βραζιλιάνος ελπίζει ότι το κεφάλαιο των προβλημάτων υγείας ανήκει στο παρελθόν. Η Άρσεναλ συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του τίτλου και ο ίδιος θέλει να είναι παρών, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως άνθρωπος που δεν φοβάται να δηλώσει ποιος είναι και τι πιστεύει.

England365.gr