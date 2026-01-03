ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπό κράτηση ο οδηγός του Τζόσουα

Υπό κράτηση ο οδηγός του Τζόσουα

Ο οδηγός του αυτοκινήτου το οποίο ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα που τραυμάτισε τον Βρετανό πυγμάχο Άντονι Τζόσουα και σκότωσε δύο άλλους επιβάτες, συνελήφθη μετά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο.

Ο οδηγός, ο οποίος υπέστη ελαφρά τραύματα, «βρίσκεται επί του παρόντος υπό κράτηση σε σχέση με το ατύχημα του Άντονι Τζόσουα», δήλωσε ο Ολουσέγι Μπαμπασέγι της αστυνομίας της πολιτείας Όγκουν.

«Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», πρόσθεσε, τονίζοντας τον «εμπιστευτικό» χαρακτήρα των ερευνών, χωρίς να διευκρινίσει εάν ο οδηγός θα αντιμετωπίσει κατηγορίες. Τη Δευτέρα, ο άνδρας οδηγούσε το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Τζόσουα και δύο συνεργάτες του, τον Λατίφ Αγιοντέλ και τον Σίνα Γκάμι, σε έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο μεταξύ Λάγκος και Ιμπαντάν (νοτιοδυτικά), όταν το SUV συγκρούστηκε με ένα σταματημένο φορτηγό. Σύμφωνα με την αστυνομία της Νιγηρίας και τις αρχές στην πολιτεία Όγκουν, ο Αγιοντέλ και η Γκάμι πέθαναν ακαριαία.

Οι αρχικές έρευνες αποκάλυψαν ότι το όχημα κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και ότι ένα ελαστικό είχε σπάσει πριν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιβολής της Οδικής Κυκλοφορίας της πολιτείας Όγκουν. Αφού έφυγε από το νοσοκομείο την Τετάρτη, ο Άντονι Τζόσουα πήγε με τη μητέρα του στο γραφείο τελετών όπου ετοιμάζονταν οι σοροί των μελών της ομάδας του για επαναπατρισμό στη Βρετανία.

Μια κυβερνητική πηγή άφησε να εννοηθεί στο AFP την Πέμπτη ότι τα λείψανα των θυμάτων μπορεί να έχουν ήδη επαναπατριστεί. Άγνωστο παραμένει προς το παρόν το πού βρίσκεται ο πυγμάχος.

 

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

