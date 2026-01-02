Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan

Στο πρώτο παιχνίδι του νέου έτους, η Ομόνοια Αραδίππου πήρε τεράστια νίκη επικρατώντας της ΕΝΥ με 1-0. «Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μαρίνου Σατσιά, ο Ροντρίγκες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 90+5΄.

Η συνέχεια με τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τόσα στα ψηλά, όσο και στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα.

Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου

Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΥ 1-0 (90+5΄Ροντρίγκες πεν.)

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου

17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού

Στάδιο: Δασάκι

18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου

Στάδιο: ΓΣΠ

19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Κυριακή, 4 Ιανουαρίου

16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος F.C.

Στάδιο: Αλφαμέγα