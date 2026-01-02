Καλωσόρισες 2026, καλωσήρθες πίσω Cyprus League By Stoiximan
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Επιστροφή στα γήπεδα, επιστροφή στο πρωτάθλημά μας, την Cyprus League By Stoiximan με την 16η αγωνιστική
Στο πρώτο παιχνίδι του νέου έτους, η Ομόνοια Αραδίππου πήρε τεράστια νίκη επικρατώντας της ΕΝΥ με 1-0. «Χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του Μαρίνου Σατσιά, ο Ροντρίγκες με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του 90+5΄.
Η συνέχεια με τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου τόσα στα ψηλά, όσο και στα χαμηλά του βαθμολογικού πίνακα.
Δείτε το πρόγραμμα και την βαθμολογία:
Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου
Ομόνοια Αραδίππου - ΕΝΥ 1-0 (90+5΄Ροντρίγκες πεν.)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου
17:00 Εθνικός Άχνας – ΑΕΛ Λεμεσού
Στάδιο: Δασάκι
18:00 ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας – Ε.Ν. Παραλιμνίου
Στάδιο: ΓΣΠ
19:00 Ακρίτας Χλώρακας – Ομόνοια Λευκωσίας
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου
16:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
17:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Ανόρθωση Αμμοχώστου
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
19:00 Απόλλων Λεμεσού – Πάφος F.C.
Στάδιο: Αλφαμέγα