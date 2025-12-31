Ξεκίνησε από την άμυνα ο «εμβολιασμός»

Και πριν το 2025 πει αντίο, στα πράσινα ντύθηκε ο Ντάβιντ Λέλε. Πρόκειται για 22χρονο Γερμανό κεντρικό αμυντικό ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Από το 2017 μέχρι το 2022 ήταν στο δυναμικό της Λειψίας συμμετέχοντας σε αποστολές επίσημων αγώνων. Ακολούθησε η παρουσία του στη δεύτερη ομάδα των Σάλκε και Χόλστεϊλ Κιέλ, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μετακόμισε στην Ντόρτμουντ 2.

Ο «εμβολιασμός» λοιπόν με στόχο την αντεπίθεση ξεκίνησε από την άμυνα και είναι σχεδόν δεδομένο πως θα γίνουν και οι τέσσερις κινήσεις που επιτρέπονται σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Δεν ανοίγουν ωστόσο τα χαρτιά τους οι ιθύνοντες για ποιες άλλες θέσεις θα προκύψει ενίσχυση. Σε μία άλλη εξέλιξη, στον Άρη δεν μπαίνουν σε καμία συζήτηση όσον αφορά παραχώρηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους με αφορμή δημοσιεύματα για ενδιαφέρον της Λωζάνης.