Χαμός στη Σαουδική Αραβία: Ο Ζοάο Φέλιξ δέχτηκε χαστούκι στο τέλος του αγώνα

Χαμός στη Σαουδική Αραβία: Ο Ζοάο Φέλιξ δέχτηκε χαστούκι στο τέλος του αγώνα

Χαμός στο Αλ Αχλί – Αλ Νασρ: Ο Ζοάο Φέλιξ δέχτηκε χαστούκι από αντίπαλο αμυντικό στο φινάλε του αγώνα, με τον διαιτητή να αποβάλλει τον δράστη.

Με ένταση, νεύρα και ένα σοκαριστικό περιστατικό ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλ Αχλί και την Αλ Νασρ, με τον Ζοάο Φέλιξ να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός άγριου καυγά λίγο πριν το φινάλε του αγώνα.

Η πρωτοπόρος της Saudi Pro League Αλ Νασρ γνώρισε την ήττα με 3-2 εκτός έδρας, αδυνατώντας να επιστρέψει στις νίκες για δεύτερο διαδοχικό ματς, μετά και την ισοπαλία με την Αλ Ετιφάκ. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε μείωση της διαφοράς στην κορυφή, με την Αλ Χιλάλ να πλησιάζει σε απόσταση αναπνοής.

Ωστόσο, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Λίγα λεπτά πριν τη λήξη, ο αμυντικός της Αλ Αχλί Αλί Ματζράσι προχώρησε σε σκληρό μαρκάρισμα πάνω στον Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος επιθετικός αντέδρασε άμεσα, ζητώντας τον λόγο, με αποτέλεσμα η ένταση να κλιμακωθεί επικίνδυνα.

Η λεκτική αντιπαράθεση μετατράπηκε γρήγορα σε σωματική σύγκρουση, με τον Ματζράσι να ξεφεύγει και να χτυπά τον Φέλιξ με δυνατό χαστούκι, προκαλώντας γενικευμένη σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες των δύο ομάδων έσπευσαν να τους χωρίσουν, ενώ στο σημείο παρενέβη και ο διαιτητής.

Η απόφαση ήταν άμεση και αυστηρή: απευθείας κόκκινη κάρτα στον 26χρονο αμυντικό της Αλ Αχλί για αντιαθλητική συμπεριφορά και κίτρινη κάρτα στον Ζοάο Φέλιξ για διαμαρτυρία.

sportfm.gr

ΔΙΕΘΝΗ

