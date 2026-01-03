«Το γυναικείο τένις δεν χρειάζεται τη “Μάχη των Φύλων”, εκτιμά η Σβιόντεκ

Η Πολωνή Ίγκα Σβιόντεκ, έξι φορές νικήτρια σε Grand Slam, δήλωσε σήμερα (3/1) ότι το γυναικείο τένις δεν χρειάζεται διοργανώσεις όπως η «Μάχη των Φύλων», μία εβδομάδα μετά το ματς που κέρδισε ο Ελληνοαυστραλός Νικ Κύργιος απέναντι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Άρινα Σαμπαλένκα.

«Έχουμε τόσες σπουδαίες παίκτριες και υπέροχες ιστορίες να αναδείξουμε, που δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με το ανδρικό τένις. Ειλικρινά, δεν χρειάζεται τέτοιος ανταγωνισμός», δήλωσε το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης στο Σίδνεϊ, όπου ξεκινά τη σεζόν 2026 με το United Cup.

Η Λευκορωσίδα Άρινα Σαμπαλένκα και ο Νικ Κύργιος, φιναλίστ του Γουίμπλεντον 2022 που υποχώρησε πέρα από την 650η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, αναμετρήθηκαν πριν από μία εβδομάδα στο Ντουμπάι σε ένα πολύ δημοσιευμένο exhibition match. Ο Κύργιος νίκησε 6-3, 6-3, σε έναν αγώνα όπου για λόγους ισορροπίας, η πλευρά του γηπέδου της Σαμπαλένκα είχε μειωθεί κατά 9% και οι δύο παίκτες είχαν μόνο ένα σερβίς ο καθένας.

«Δεν παρακολούθησα τον αγώνα, γιατί δεν παρακολουθώ αυτού του είδους τα πράγματα», είπε η Σβιόντεκ.

«Ήταν για ψυχαγωγία, αλλά δεν θα έλεγα ότι είχε σχέση με κοινωνικές αλλαγές ή σημαντικά ζητήματα. Νομίζω ότι το όνομα απλώς αναφερόταν στον αγώνα της Μπίλι Τζιν Κινγκ το 1973. Τίποτα παραπάνω. Δεν υπήρχαν άλλες ομοιότητες, γιατί το γυναικείο τένις πλέον είναι αυτόνομο και ξεχωριστό άθλημα», πρόσθεσε.

Η «Μάχη των Φύλων» του 2025 παρέπεμπε σε εκείνη του 1973, όταν ο πρώην Αμερικανός πρωταθλητής Μπόμπι Ριγκς, 55 ετών τότε, αντιμετώπισε τις δύο κορυφαίες παίκτριες της εποχής, τη Μάργκαρετ Κορτ Σμιθ και στη συνέχεια τη Μπίλι Τζιν Κινγκ.

Τότε, οι γυναίκες ήθελαν να επιβεβαιώσουν την αξία τους καθώς το επαγγελματικό τους tour βρισκόταν σε διαδικασία οργάνωσης, και η νίκη της Κινγκ επί του Ριγκς - που είχε προηγουμένως κυριαρχήσει επί της Κορτ Σμιθ - είχε σημαντικό αντίκτυπο.

Το remake στο Ντουμπάι προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις, τόσο για την ποιότητα του αγώνα όσο και για τη χρησιμότητά του, όπως τόνισε και η ίδια η Μπίλι Τζιν Κινγκ. «Ο αγώνας μας είχε στόχο την κοινωνική αλλαγή (...) κάτι που δεν συνέβη στην αναμέτρηση Κύργιου - Σαμπαλένκα», υπογράμμισε η Αμερικανίδα.