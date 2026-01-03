ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χαιρέτησε τους συμπαίκτες του ο Τετέ - Τελειώνει η μεταγραφή του

Θέμα ωρών η οριστικοποίηση της αποχώρησης του Τετέ από τον Παναθηναϊκό, με τον Βραζιλιάνο να έχει ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του.

Στην τελική ευθεία έχει μπει η αποχώρηση του Τετέ από τον Παναθηναϊκό, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις αμέσως επόμενες ώρες!

Την Παρασκευή έφτασε στα γραφεία του Παναθηναϊκού πρόταση της Γκρέμιο που καλύπτει τα «θέλω» των πρασίνων και η οποία ανέρχεται σε 7 εκατ. ευρώ συν μπόνους.

Η αποπληρωμή του ποσού θα γίνει σε 3 δόσεις ενώ ο Τετέ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με την Γκρέμιο, όπως έχει αναφερθεί και σε βραζιλιάνικα δημοσιεύματα από το πρωί του Σαββάτου.

Ήδη από χθες, Παρασκευή, ο Τετέ αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του, τονίζοντας ότι αποχωρεί με μεταγραφή. Υπάρχει ενδιαφέρον κι από άλλη ομάδα, από την Ευρώπη, αλλά όλα δείχνουν ότι ο ποδοσφαιριστής καταλήγει στην Γκρέμιο.

 

Διαβαστε ακομη