«Ίσως εξαντλήσουμε το όριο των τεσσάρων μεταγραφών, αν βρούμε τους παίκτες που θέλουμε»

Δημοσιευτηκε:

Μίλησε για θέματα που αφορούν την ελαφρά ταξιαρχία ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Άρη, Κώστας Παπαδόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Δώδεκα Στα Σπορ» του SuperSport 104, αναφερόμενος τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι όσο και στα μεταγραφικά ζητήματα που απασχολούν την ομάδα.

Αρχικά στάθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι, τονίζοντας τον βαθμό δυσκολίας:

«Μας περιμένει ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε μια ποιοτική και σκληροτράχηλη ομάδα. Χρειάζεται καλή εμφάνιση για να πετύχουμε τον στόχο μας. Ο Μπουράν επέστρεψε και προπονήθηκε κανονικά, ενώ μέσα στη μέρα αναμένουμε και τον Μουσούντα. Ο Κακόριν είναι επίσης διαθέσιμος και προπονείται κανονικά. Αντίθετα, ο Καλούλου και ο Γιαγκό βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ενώ εκτός παραμένουν οι Χάμπος, Σεμέδο και Κοβαλένκο».

 

Σε ό,τι αφορά τον μεταγραφικό σχεδιασμό και το δημοσίευμα από την Ισπανία για τον Άντρι Φουέντες, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε:

«Είναι δεδομένο πως γίνονται προσπάθειες για ενίσχυση. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τον Λέλε και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επαφές με τους υπόλοιπους υποψήφιους στόχους. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός μεταγραφών. Αν βρούμε τους παίκτες που θέλουμε και που ταιριάζουν στο πλάνο μας, δεν αποκλείεται να καλύψουμε και τις τέσσερις διαθέσιμες θέσεις».

 

Τέλος, σε ερώτηση για το μέλλον των Βανά Άλβες και Μαγιαμπέλα, σημείωσε:

«Τα θέματα ανανεώσεων εξετάζονται όταν το κρίνει σκόπιμο η επιτροπή προγραμματισμού. Πρόκειται για σημαντικούς ποδοσφαιριστές που αποτελούν μέρος της ομάδας και η αξιολόγηση γίνεται τη σωστή χρονική στιγμή».

 

