Θλιβερή είδηση στο Κόπα Άφρικα: Έχασε τον γιο του ο Αζίζ Κι

Ο ίδιος παρά το βαρύ προσωπικό πλήγμα, αγωνίστηκε στην τελευταία αναμέτρηση της φάσης των ομίλων. Μάλιστα, συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη με 2-0 της Μπουρκίνα Φάσο απέναντι στο Σουδάν, μοιράζοντας την ασίστ στο πρώτο γκολ.

Ο 29χρονος διεθνής μέσος στο παρελθόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα μας με τις φανέλες της Ομόνοιας, του Άρη και της Νέας Σαλαμίνας.

Η νυν ομάδα του Αζίζ Κι, η Ουιντάντ Καζαμπλάνκα, εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια, τονίζοντας:

«Με βαθιά οδύνη και λύπη, η Ουιντάντ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή μας, Στεφάν Αζίζ Κι, για τον θάνατο του γιου του», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα συμπαράστασης στον ίδιο και την οικογένειά του.