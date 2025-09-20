Πένθος στον Άρη...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απεβίωσε ο Δώρος Ιερόπουλος σε ηλικία 89 ετών

Η συλληπητήρια ανακοίνωση του Άρη: 

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια του Άρη πληροφορήθηκε τον θάνατο του πρώην Προέδρου του Συλλόγου και πιστού εργάτη της ομάδας, Δώρου Ιερόπουλου, ο οποίος έφυγε πλήρης ημερών σε ηλικία 89 ετών.

Ο Δώρος Ιερόπουλος υπηρέτησε τον Άρη με αφοσίωση για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, προσφέροντας τις υπηρεσίες του από διάφορα πόστα. Υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία, οραματιστής και πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς της επιχειρηματικής και κοινωνικής ζωής της Κύπρου, ενώ για την οικογένεια του Άρη το όνομά του είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του Συλλόγου.

Ξεκίνησε ως ποδοσφαιριστής της ομάδας μας τη δεκαετία του ’50 και αργότερα υπηρέτησε τον Άρη από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναλαμβάνοντας επί σειρά ετών καθήκοντα υπεύθυνου του ποδοσφαιρικού τμήματος και δύο φορές τη θέση του Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της διοικητικής του πορείας, ο Άρης κατέγραψε την υψηλότερη –μέχρι τότε– θέση στη βαθμολογία, καθιστώντας την ομάδα μας σημαντική δύναμη στο κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ως επικεφαλής, οδήγησε τον Άρη στον τελικό Κυπέλλου στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ενώ υπήρξε ο άνθρωπος που έφερε στην Κύπρο, για λογαριασμό του Συλλόγου, τον θρυλικό Όλεγκ Μπλαχίν.

Η συμβολή του Δώρου Ιερόπουλου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του Άρη και θα αποτελεί πάντα φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης και προσφοράς.

Αιωνία του η μνήμη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

 

Διαβαστε ακομη