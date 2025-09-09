Ανακοίνωσε και Φοδέρινγχαμ ο Άρης!

Η ανακοίνωση για τον Άγγλο τερματοφύλακα:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την απόκτηση του Άγγλου τερματοφύλακα Γουές Φοδέρινγχαμ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 34χρονος (γεννημένος στις 14 Ιανουαρίου 1991) Γουέσλι Άντριου Φοδέρινγχαμ,αποκτήθηκε από την Γουέστ χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Φούλαμ και της Κρίσταλ Πάλας, ενώ αγωνίστηκε ως δανεικός σε διάφορες ομάδες μικρότερων κατηγοριών στην Αγγλία.

Τη σεζόν 2011-12 εντάχθηκε στη Σουίντον Τάουν (Λιγκ 2), συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την άνοδο στη Λιγκ 1. Παρέμεινε στη Σουίντον μέχρι το καλοκαίρι του 2015, καταγράφοντας συνολικά 191 συμμετοχές.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στους Ρέιντζερς Σκωτίας, όπου αγωνίστηκε για πέντε χρόνια (2015-2020), πραγματοποιώντας 143 εμφανίσεις.

Από το καλοκαίρι του 2020 έως και το τέλος της περιόδου 2023-24 φόρεσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καταγράφοντας 112 συμμετοχές, εκ των οποίων οι 30 στην κορυφαία κατηγορία της χώρας, την Αγγλική Πρέμιερ Λιγκ.

Ο έμπειρος τερματοφύλακας έχει επίσης αγωνιστεί με τις Εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ19 της Αγγλίας.

Καλωσορίζουμε τον Γουές Φοδέρινγχαμ στην οικογένεια του Άρη Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.