Τέλος ο Καζού από τον Άρη!

Η ανακοίνωση της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» για τον Βραζιλιάνο μπακ:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας του με τον Βάντερσον Καζού.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος αμυντικός συνδέθηκε στενά με τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας μας, καθώς αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφές της περιόδου 2021–22, όταν ο Άρης επέστρεψε στην Α΄ Κατηγορία.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον χρόνων παρουσίας του, ο Καζού συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες μας. Πανηγύρισε τη συμμετοχή της ομάδας μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της, τη σεζόν 2021–22, σκοράροντας μάλιστα το πρώτο ευρωπαϊκό μας γκολ. Την επόμενη χρονιά κατέκτησε το πρωτάθλημα και αγωνίστηκε με τον Άρη στους ομίλους του UEFA Europa League.

Συνολικά, φόρεσε τη φανέλα του Άρη σε 105 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 20 ασίστ.

Πάντα θετικός και επαγγελματίας, έδινε τον καλύτερό του εαυτό για την ομάδα. Ο κύκλος του στον Άρη ολοκληρώνεται, αλλά θα παραμείνει για πάντα αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον Καζού για την προσφορά του και του ευχόμαστε καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του.