ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

Ανακοίνωση από τον Άρη με τον Άνταμ Μαρχίεφ να συνεχίζει την καριέρα του στην Νυρεμβέργη!

Αναλυτικά: 

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άνταμ Μαρχίεφ στη γερμανική Νυρεμβέργη.

Ο 23χρονος Φινλανδός μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής από την πρωταθλήτρια Λετονίας RFS, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2025, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη.

Παρά το σύντομο πέρασμά του από την ομάδα μας, διάρκειας μόλις επτά μηνών, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του τού επέτρεψαν να κερδίσει άμεσα θέση βασικού, προσφέροντας ουσιαστικά στον σύλλογο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 19 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, εκ των οποίων πέντε τη φετινή σεζόν — δύο στο πρωτάθλημα και τρεις στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Ο Άνταμ Μαρχίεφ έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ21 της Φινλανδίας, ενώ ως ποδοσφαιριστής του Άρη κλήθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών της χώρας του.

H οικογένεια του Άρη Λεμεσού τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Tags

ΑΡΗΣΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε τον Λεκαβίτσιους

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον «βράχο» η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ας... ακούσει το καμπανάκι

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Μεγάλο διπλό «χτύπημα» για Ρεάλ Σοσιεδάδ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σπόρτινγκ: «Ο Παναθηναϊκός το δικαίωμα προτίμησης για Φώτη - Στα 100 εκατ. η ρήτρα του»

Ελλάδα

|

Category image

Απέρριψε την Μίλαν και πάει Ίντερ ο Ακάντζι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη Φενέρ ο Ασένσιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αυτός είναι ο νέος προορισμός στην καριέρα του Σπόραρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Αντρέας Γεωργίου στο TOTAL GREEN: «Βγάζεις την κόκκινη κάρτα απευθείας εδώ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δεν προχωρά του Τιμούρ στην Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Στόχος να πάμε στο Μουντιάλ - Να έχουμε όμορφα βράδια με Λευκορωσία και Δανία»

Ελλάδα

|

Category image

Ανακοίνωσε νέο χορηγό η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Χωρίς προβλήματα η πρώτη της Εθνικής

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γκονζάλεθ η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη