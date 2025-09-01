Στην Νυρεμβέργη ο Μαρχίεφ!

Αναλυτικά:

Ο Άρης Λεμεσού ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Άνταμ Μαρχίεφ στη γερμανική Νυρεμβέργη.

Ο 23χρονος Φινλανδός μέσος εντάχθηκε στην ομάδα μας ως ελεύθερος ποδοσφαιριστής από την πρωταθλήτρια Λετονίας RFS, κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο Ιανουαρίου 2025, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Άρη.

Παρά το σύντομο πέρασμά του από την ομάδα μας, διάρκειας μόλις επτά μηνών, η ποιότητα και ο χαρακτήρας του τού επέτρεψαν να κερδίσει άμεσα θέση βασικού, προσφέροντας ουσιαστικά στον σύλλογο. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 19 επίσημες συμμετοχές με τη φανέλα του Άρη, εκ των οποίων πέντε τη φετινή σεζόν — δύο στο πρωτάθλημα και τρεις στα προκριματικά του UEFA Conference League.

Ο Άνταμ Μαρχίεφ έχει αγωνιστεί στις εθνικές ομάδες Κ16, Κ17 και Κ21 της Φινλανδίας, ενώ ως ποδοσφαιριστής του Άρη κλήθηκε πρόσφατα για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών της χώρας του.

H οικογένεια του Άρη Λεμεσού τον ευχαριστεί θερμά για την προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του.