Το φοβερό δίδυμο του Άρη
Μαρχίεφ και Χαραλάμπους είναι σαν να παίζουν χρόνια ο ένας πλάι στον άλλο.
Αυτό, φάνηκε αρχικά στο «Αλφαμέγα» κι έπειτα στην «ΟΠΑΠ Αρένα». Οι δύο νεαροί χαφ της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» παρουσίασαν εξαιρετικά δείγματα γραφής στα δύο παιχνίδια με την Ένωση αφήνοντας υποσχέσεις ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Ο Μαρχίεφ με πιο ανασταλτικά καθήκοντα παρόλο που τον είδαμε στη Φιλαδέλφεια να παρά περιοχή και ο Χάμπος έχοντας έναν πιο δημιουργικό ρόλο, φάνταζε σαν να είναι ο μετρονόμος της λειτουργίας αυτής της ομάδας.
