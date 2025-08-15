Ράτζκοφ: «Δυστυχώς η καλή μας εμφάνιση δεν μας έδωσε κάτι»
Διαβάστε όσα είπε ο Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά το τέλος του αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ Αθηνών στην «ΟΠΑΠ Αρένα»
«Θα μπορούσαμε να σκοράρουμε και άλλα γκολ ειδικά στο πρώτο μέρος και να μην πάμε στην παράταση. Χάσαμε στις λεπτομέρειες και ίσως τα 5 εκατοστά (σ.σ. εννοούσε στο δοκάρι του Κακόριν) να έκαναν τη διαφορά. Παίζουμε για το αποτέλεσμα. Δυστυχώς η καλή μας εμφάνιση δεν μας έδωσε κάτι. Η βελτιώση που είδατε σήμερα δεν είναι το ταβάνι μας.