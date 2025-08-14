LIVE: ΑΕΚ Αθηνών - Άρης 1-1

1΄Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε πριν από μία βδομάδα στο «Αλφαμέγα» οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2.

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης στην «ΟΠΑΠ Αρένα».

80΄Τελευταίο δεκάλεπτο.

62΄ΓΚΟΛ, 1-1 ο Άρης, εύστοχος ο Κβιλιτάια

61΄Πέναλτι για τον Άρη! Ο Ρότα το έκανε στον Κορέια.

51΄ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ, εύστοχος ο Μαρίν!

50΄Πέναλτι για την ΑΕΚ! Ο Γιαγκό ανέτρεψε τον Πήλιο.

46΄Σέντρα στο β΄μέρος

Ημίχρονο, 0-0.

45+1΄Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, διώχνει ο Βανά, στην επαναφορά ο Μάνταλος, ο τερματοφύλακας του Άρη είχε και πάλι απάντηση. Ο Ρέλβας στην συνέχεια σημάδεψε το δοκάρι.

36'Ευκαιρία για την ΑΕΚ! Σουτ του Ρότα εκτός περιοχής, έδιωξε ο Βανά.

20΄Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ! Κεφαλιά του Ζίνι, εντυπωσιακό «όχι» του Βανά.

9΄Νέα ευκαιρία για τον Άρη! Σουτ του Μακόσλαντ, έδιωξε ο Στρακόσια.

8΄Ευκαιρία για τον Άρη! Σουτ του Μαρχίεφ εκτός περιοχής, λίγο έξω.

4΄Ο Λιούμπιτσιτς πήρε τη θέση του.

3΄Ο Περέιρα αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού για την ΑΕΚ, δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αργεντίνος.

1΄Σέντρα

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πένραϊς (46΄Πήλιος) Μάνταλος (86΄Κουτέσα) Πινέδα (73΄Κοϊτά) Περέιρα (4΄Λιούμπιτσιτς) Μαρίν, Ζίνι, Πιερό (73΄Γκατσίνοβιτς)

ΑΡΗΣ: Βανά, Κορέια (66΄Καζού) Γκόλντσον, Μπαλογκούν, Γιαγκο, Χάμπος, Μαρχίεφ, Μακόσλαντ (46΄Μοντνόρ) Κβιλιτάια (77΄Εφαγέ) Μαγιαμπέλα, Κακουλλής (66΄Κοκόριν)

ΣΚΟΡΕΡ: 51΄Μαρίν (πεν.)/62΄Κβιλιτάια (πεν.)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 43΄Πινέδα/21΄Μαρχίεφ, 79΄Γκόλτσον

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Allard Lindhout

VAR: Clay Ruperti