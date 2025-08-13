ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

Οι δηλώσεις του προπονητή της «Ελαφράς Ταξιαρχίας».

Αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να καταφέρει να πάρει το ζητούμενο στην «ΟΠΑΠ Arena» απέναντι στην ΑΕΚ αύριο (21:00) παρουσιάστηκε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ στη συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την πρόκληση που έχουμε εδώ απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρώτη αναμέτρηση και αναμένουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν σκέφτομαι να αλλάξω πολλά πράγματα ως προς τη προσέγγιση μας. Μετά την προετοιμασία, η περιρέουσα ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερη. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός κάθε φορά. Βλέποντας την προσπάθεια των παικτών που κάνουν κάθε μέρα, είναι ο λόγος για να είμαι αισιόδοξος».

Όσον αφορά την πίεση του αγώνα, είπε: «Η πίεση είναι μέρος της δουλιεάς μας και του ποδοσφαίρου. Είναι και το πιο ελκυστικό κομμάτι γιατί μας αρέσει, αναζητούμε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Θέλουμε να παίζουμε σε τέοιου είδους παιχνίδια, είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία».

Ο Λευκορώσος προπονητής έκανε ενημέρωση και για τα αγωνιστικά: «Σχεδόν όλοι οι παίκτες μπήκαν σε ρυθμούς προπόνησης όμως κάποιοι από αυτούς έχασαν μεγάλο αριθμό προπονήσεων. Δεν θα ρισκάρουμε να τους βάλουμε να παίξουν. Μόνο οι Σανέ και Σαρφό χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν».

Από την πλευρά του ο Λέον Μπαλόγκουν, ο οποίος εκπροσώποπησε τους ποδοσφαιριστές του Άρη, είπε: «Περιμένουμε να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονούμε γι' αυτή την πρόκληση. Είχε γίνει λόγος την προηγούμενη βδομάδα για την χρηματιστηριακή αξία και τη διαφορά των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλοί. Περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια καυτή ατμόσφαιρα. Για κάποια παιδιά θα είναι πρωτόγνωρο, για κάποια άλλα παιδιά όχι».

Ως πιο έμπειρος, ποια είναι η συμβουλή που θα δώσει στους συμπαίκτες του: «Είναι απλή η συμβουλή που θα δώσω. Στους παίκτες που δεν είναι έμπειροι, να το απολαύσουν. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που αγαπάμε. Αν και θα υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα θα τους έλεγα να μείνουν ανεπηρέαστοι. Θα προσπαθήσω να ηγηθώ της προσπάθειας της ομάδας, μαζί με τον Γκόλντσον».

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παπαγεωργίου: Έφυγε από τη Νέα Σαλαμίνα με το... στυλό στο χέρι

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Κύπριος και βασικός στο Champions League: Ο Μιχαήλ γράφει τη δική του ιστορία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης ο Τελ, θα κινηθεί νομικά η Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με το όνειρο στη Νέα Φιλαδέλφεια!

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Μπορεί να κατάφεραν να πάρουν τις περιουσίες μας, μα ποτέ δεν θα πάρουν την ψυχή μας»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πάφος, Ομόνοια, ΑΕΚ, Άρης = Εκτόξευση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Με συγκέντρωση και σοβαρότητα η Ένωση απέναντι στον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Ο δρόμος για τα playoffs περνάει από την Αυστρία για τον Δικέφαλο

Ελλάδα

|

Category image

Νέα Σαλαμίνα: «Η επιστροφή της αγαπημένης μας πόλης στους νόμιμους κατοίκους της είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Φουλ άνετη, τελειώνει τη δουλειά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με την ίδια σοβαρότητα και προσοχή στην τελική ενέργεια το «τριφύλλι» στην Πολωνία

Ελλάδα

|

Category image

Δεν... υπάρχει μεγάλο δίλημμα για Ρομπέρζ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απόλυτος... θαυμασμός (η πέμπτη κυπριακή ομάδα!)

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Τα ευρωπαϊκά ραντεβού των κυπριακών ομάδων και όχι μόνο (το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας)

TV

|

Category image

Στέφθηκε υπερπρωταθλήτρια η εφτάψυχη Παρί Σεν Ζερμέν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη