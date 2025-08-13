Ράτζκοφ: «Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός»

Αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να καταφέρει να πάρει το ζητούμενο στην «ΟΠΑΠ Arena» απέναντι στην ΑΕΚ αύριο (21:00) παρουσιάστηκε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ στη συνέντευξη Τύπου.

«Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και συνεχίζουμε την πρόκληση που έχουμε εδώ απέναντι σε μια καλή ομάδα. Ήταν μια ενδιαφέρουσα πρώτη αναμέτρηση και αναμένουμε να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη», είπε αρχικά και πρόσθεσε: «Δεν σκέφτομαι να αλλάξω πολλά πράγματα ως προς τη προσέγγιση μας. Μετά την προετοιμασία, η περιρέουσα ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερη. Θέλουμε να κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός κάθε φορά. Βλέποντας την προσπάθεια των παικτών που κάνουν κάθε μέρα, είναι ο λόγος για να είμαι αισιόδοξος».

Όσον αφορά την πίεση του αγώνα, είπε: «Η πίεση είναι μέρος της δουλιεάς μας και του ποδοσφαίρου. Είναι και το πιο ελκυστικό κομμάτι γιατί μας αρέσει, αναζητούμε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Θέλουμε να παίζουμε σε τέοιου είδους παιχνίδια, είμαστε χαρούμενοι που θα έχουμε αυτή την ευκαιρία».

Ο Λευκορώσος προπονητής έκανε ενημέρωση και για τα αγωνιστικά: «Σχεδόν όλοι οι παίκτες μπήκαν σε ρυθμούς προπόνησης όμως κάποιοι από αυτούς έχασαν μεγάλο αριθμό προπονήσεων. Δεν θα ρισκάρουμε να τους βάλουμε να παίξουν. Μόνο οι Σανέ και Σαρφό χρειάζονται περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν».

Από την πλευρά του ο Λέον Μπαλόγκουν, ο οποίος εκπροσώποπησε τους ποδοσφαιριστές του Άρη, είπε: «Περιμένουμε να υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονούμε γι' αυτή την πρόκληση. Είχε γίνει λόγος την προηγούμενη βδομάδα για την χρηματιστηριακή αξία και τη διαφορά των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι ήμασταν πολύ καλοί. Περιμένουμε ότι θα υπάρχει μια καυτή ατμόσφαιρα. Για κάποια παιδιά θα είναι πρωτόγνωρο, για κάποια άλλα παιδιά όχι».

Ως πιο έμπειρος, ποια είναι η συμβουλή που θα δώσει στους συμπαίκτες του: «Είναι απλή η συμβουλή που θα δώσω. Στους παίκτες που δεν είναι έμπειροι, να το απολαύσουν. Το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που αγαπάμε. Αν και θα υπάρχει μια ζεστή ατμόσφαιρα θα τους έλεγα να μείνουν ανεπηρέαστοι. Θα προσπαθήσω να ηγηθώ της προσπάθειας της ομάδας, μαζί με τον Γκόλντσον».