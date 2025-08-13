Παπαδόπουλος: «Θεωρητικά είμαστε αουτσάιντερ αλλά όλα κρίνονται στο γήπεδο»

Διαβάστε όσα είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος ενόψει της ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

«Είναι ένα παιχνίδι πολύ δύσκολο. Ξέρουμε ποια είναι η ΑΕΚ ειδικά στην έδρα της. Θεωρητικά είμαστε το αουτσάιντερ όμως όλα κρίνονται στο γήπεδο κανένα παιχνίδι δεν είναι τελειωμένο πριν το παίξεις. Με αυτό το σκεπτικό και με το μυαλό στην αντίδραση που είχαμε στο πρώτο παιχνίδι που ισοφαρίσαμε. Πάμε με καλή ψυχολογία στην Αθήνα να τα δώσουμε όλα και αν μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση»

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Είναι τα ίδια όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι.Έχουμε 6 απουσίες. Σεμέδο και Γκομίς αν και είναι σχεδόν καλά και ίσως μπορούσαν να βοηθήσουν μερικά λεπτά όμως δεν είχαν δηλωθεί στη λίστα και δεν είναι στην αποστολή. Οι τρεις τραυματίες Σανέ. ο Σαρφό και ο Μουσούντα. Και ο Νίκολιτς που είναι καλά όμως είναι ανέτοιμος»