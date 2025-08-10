Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

Ο Άρης Λεμεσού έχει δύσκολο έργο κόντρα στην ΑΕΚ Αθηνών στην Αθήνα, μετά το 2-2 στη Λεμεσό, εφόσον όμως περάσει η «Ελαφρά Ταξιαρχία» θα κοντραριστεί στα πλέι οφ του Conference League με την Άντερλεχτ αφού η Βελγική ομάδα με το 3-0 επί της Σερίφ, ουσιαστικά κλείδωσε τη θέση.

Η ομάδα των Βρυξελλών εντός συνόρων όμως, δέχθηκε χαστούκι. Παίζοντας στην έδρα της απέναντι στη Ζούλτε Βάρεγκεμ, ηττήθηκε 3-2, δεχόμενη γκολ στο 90+4΄.

Δύο φορές είχε βρεθεί πίσω στο σκορ, απάντησε ισάριθμες αλλά εν τέλει δέχθηκε οδυνηρή ήττα για την 3η αγωνιστική που ήταν και η πρώτη της αφού είχε δύο στα δύο.