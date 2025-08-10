Μεγάλωσε πολύ!

Η «Ελαφρά Ταξιαρχία» βρέθηκε πίσω στο σκορ από πολύ νωρίς και αν ο Πιερό δεν αστοχούσε στην ξεκάθαρη ευκαιρία που βρήκε μετά το 0-2, τότε τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η ομάδα του Ρατζκόφ έμεινε ψύχραιμη και κυρίως συγκεντρωμένη στο πλάνο της. Απέναντι σε μία πολύ πιο έμπειρη ομάδα, κατάφερε όχι μόνο να αντιδράσει με ένα γκολ, αλλά να ισοφαρίσει κιόλας. Το 2-2 ενόψει του επαναληπτικού στην «ΟΠΑΠ Αρένα» δείχνει πως οι πράσινοι της Λεμεσού έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδό τους. Όχι μονάχα ατομικά οι ποδοσφαιριστές, αλλά κυρίως με τη νοοτροπία που βγάζους ως ομάδα σε δύσκολες συνθήκες μέσα στα παιχνίδια τους.