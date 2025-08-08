ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το κλειδί για τη μεγάλη πρόκριση στην «OPAP Arena»

Αν κάτι πρέπει να διορθώσει ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον επαναληλτικό στην Αθήνα είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Είναι το αουτσάιντερ για πρόκριση στα πλέι οφ του Conference League και το γνωρίζουν και οι ίδιοι. Όμως, τι με αυτό;

Ο Άρης δεν έφτασε στη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ και το 2-2 αφήνει μια γκυκόπικρη γεύση στην «ελαφρά ταξιαρχία». Ωστόσο, το μεγάλο κέρδος από τη χθεσινή αναμέτρηση στη Λεμεσό είναι ότι ο Άρης αντέδρασε στα δύο γρήγορα γκολ της ΑΕΚ και έφερε το παιχνίδι στα ίσα, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούμε με την κεφαλιά του Κβιλιτάια να κάνει την ολική ανατροπή.

Αν κάτι πρέπει να διορθώσει ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ στον επαναληλτικό στην Αθήνα είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας του. Ειδικά στις στιγμές που η ΑΕΚ ασκούσε ασφυκτικό πρέσινγ, οι πράσινοι τα είχαν χαμένα. Και στην «OPAP Arena» αυτή η πίεση μπορεί να είναι εντονότερη.

Κλειδί, λοιπόν, για να πάρει το μεγάλο αποτέλεσμα ο Άρης στην Αθήνα είναι από τη μία να αντέξει σε αυτή την πίεση και από την άλλη να μπορέσει να χτυπήσει στην κόντρα, κάτι που απέδειξε ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά.

 

 

 

