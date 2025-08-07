Τριάρα η Άντερλεχτ και το βλέμμα στη... Νέα Φιλαδέλφεια

Η Άντερλεχτ φιλοδώρησε με τριάρα τη Σέριφ Τίρασππολ, πήρε γερό προβάδισμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League και... περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Λεμεσού.

Οι Βέλγοι στο πρώτο παιχνίδι διέλυσαν με άνετη τριάρα (3-0) τη Σέριφ Τίρασπολ εντός έδρας.

Ο Ανγκούλο άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, ο Ντόλμπεργκ στο 48' ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη κάνοντας το 2-0 και στο 81' ο Φερσέρεν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και έδωσε ακόμα περισσότερο αέρα στην ομάδα του εν όψει του ταξιδιού στη Μολδαβία.