Ράτζκοφ: «Θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά και τα παιδιά το έκαναν»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής του Άρη Αρτσιόμ Ράτζκοφ μετά την ισοπαλία (2-2) της ομάδας του με την ΑΕΚ Αθηνών στη Λεμεσό.

Αναλυτικά...

«Θέλαμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά. Να αναπτυχθούμε ως ομάδα. Νομίζω σήμερα τα παιδιά έκαναν αυτό το βήμα. Τα παιδιά προσπάθησαν να παίξουν με βάση το πλάνο μας, είχαμε ποιοτικές ευκαιρίες ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με έναν καλό αντίπαλο, έμπειρη ομάδα, έμπειρο προπονητή».

Για τον επαναληπτικό: «Θέλουμε να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας και να προχωρήσουμε στη διοργάνωση».