LIVE: Άρης - ΑΕΚ Αθηνών 2-2

Ο δρόμος του Άρη προς τη League Phase του Conference League περνάει από την ΑΕΚ Αθηνών σε μια ελληνοκυπριακή μονομαχία με φόντο μια θέση στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Οι Λεμεσιανοί υποδέχονται τους κιτρινόμαυρους στο στάδιο «Alphamega» στον πρώτο αγώνα του γ΄ προκριματικού γύρου με στόχο τη νίκη που θα τους δώσει τον πρώτο λόγο για την πρόκριση στην επόμενη φάση, όπου αν βρεθούν θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ - Σέριφ.

Η εξέλιξη του αγώνα

51' Σουτ του Πιερό, κόντραρε, κόρνερ..

Δεύτερο ημίχρονο

44' Κεφαλιά του Μοντνόρ, αδύναμη, μάζεψε εύκολα ο Στρακόσια.

36' Άστοχη προσπάθεια του Λιούμπισιτς.

-Τρομερό παιχνίδι μέχρι στιγμής στη Λεμεσό.

31' ΓΚΟΛ, 2-2 ισοφαρίζει ο Άρης με τον Γκόλντσον! Με ωραίο βολέ μετά από εκτέλεση κόρνερ!

29' Μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να ισοφαρίσει, ο Μουκουντί έβαλε το στοπ στο σουτ του Κβιλιτάια.

21' Σουτ του Κακουλλή, απέκρουσε ο Στρακόσια.

18' ΓΚΟΛ, 2-1 μειώνει ο Άρης με τον Κακουλλή! Έφυγε σε τετ-α-τετ μετά από μακρινή μπαλιά του Χάμπου και πλάσαρε εύστοχα τον Στρακόσια.

16' Ευκαιρία για την ΑΕΚ να σκοράρει τρίτο γκολ, έξω το σουτ του Πιερό!

14' ΓΚΟΛ, 2-0 η ΑΕΚ με τον Ρέλβας! Με σουτ από την καρδιά της περιοχής μετά από εκτέλεση κόρνερ και γύρισμα του Περέιρα.

13' Σουτ του Ρότα, αποκρούει σε κόρνερ ο Βανά.

9' ΓΚΟΛ, 1-0 η ΑΕΚ με τον Περέιρα! Με διαγώνιο πλασέ μετά από ωραία κάθετη του Μάνταλου.

3' Σουτ του Κακουλλή μετά από ενέργεια και πάσα του Κβιλιτάια, κόντραρε.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΑΡΗΣ: Βανά, Γιαγκό, Γκόλντσον, Μπαλογκούν, Κορέια, ΜακΚόσλαντ, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, Μοντνόρ (46΄ Μαγιαμπέλα), Κακουλλής (46΄ Κοκόριν), Κβιλιτάια.

ΑΕΚ ΑΘΗΝΩΝ: Στρακόσια, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Περέιρα, Λιούμπισιτς, Μαρίν, Μάνταλος, Ζίνι, Πιερό.

ΣΚΟΡΕΡ: 18΄ Κακουλλής, 31΄ Γκόλντσον / 9' Περέιρα, 14' Ρέλβας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: - / 27΄ Μάνταλος, 45+3΄ Ρέλβας

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκόκα Κικατσεϊσβίλι (Γεωργία)

VAR: Σάσα Στέγκεμαν (Γερμανία)