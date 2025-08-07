ΑΕΚ: «Στηρίξτε την ομάδα και προστατέψτε τη - Ούτε ένα βεγγαλικό, ούτε ένα καπνογόνο με τον Άρη»

Ανακοίνωση μέσω της οποίας εφιστά την προσοχή στον κόσμο της ομάδας για κόσμια συμπεριφορά στην αναμέτρηση με τον Άρη Λεμεσού στην Κύπρο για τον γ' προκριματικό του Conference League εξέδωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Η ανακοίνωση

Απόψε στην Λεμεσό, στην αγαπημένη μας Κύπρο, η ομάδα μας θα έχει την συμπαράσταση χιλιάδων Ενωσιτών. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους και την τεράστια στήριξη που θα προσφέρουν στην ΑΕΚ.Χρειάζεται όμως πάρα πολύ μεγάλη προσοχή!Δυστυχώς, με αφορμή το εντός έδρας ματς με την Χαποέλ Μπερ Σεβά, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η ποινή κλεισίματος του βόρειου «πετάλου» της OPAP Arena που ήταν σε αναστολή, αλλά μας επιβλήθηκε και νέα ποινή μίας αγωνιστικής, πάλι με διετή αναστολή. Και η ενεργοποίηση της ποινής που υπήρχε και η επιβολή νέας, ήρθαν με αιτία τον μεγάλο αριθμό καπνογόνων και βεγγαλικών που εμφανίστηκαν στο προηγούμενο εντός έδρας ματς, παρά τις έντονες προειδοποιήσεις μας.

Μέσα στον Αύγουστο κρίνεται το ευρωπαϊκό μας μέλλον για φέτος. Ήδη δεν θα έχουμε τη δυναμική της έδρας μας στο σύνολό της στον επαναληπτικό με τον Άρη Λεμεσού. Μη κάνουμε την κατάσταση ακόμη πιο δύσκολη για την ΑΕΚ.Απόψε στο γήπεδο δεν πρέπει να ανάψει ΟΥΤΕ ΕΝΑ καπνογόνο, ΟΥΤΕ ΕΝΑ βεγγαλικό! ΟΥΤΕ ΕΝΑ στρόμπο, ΟΥΤΕ μία φωτοβολίδα! Δεν πρέπει να πέσει ΟΥΤΕ ένα αντικείμενο!Στηρίξτε την ΑΕΚ και προστατέψτε την. Δείξτε πνεύμα συνεργασίας με τους ανθρώπους της ομάδας που θα δουλέψουν σκληρά και απόψε στο γήπεδο για να διευκολύνουν και σας.Και στη μάχη για την επιτυχία στην Ευρώπη, πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!

