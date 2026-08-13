Επιστρέφει φουριόζος ο Άρης, είπε... αντίο στην Αυστρία με τεσσάρα

Μετά από αρκετό διάστημα στο εξωτερικό, πρώτα στην Πολωνία και ακολούθως στην Αυστρία, ο Άρης ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και το έκανε με φιλικό, στο οποίο είχε... άγριες διαθέσεις αφού φιλοδώρησε με 4-0 τη Λίφερινγκ, ομάδα που παίζει στη Β΄ Κατηγορία της Αυστρίας. Σκορ μάλιστα που διαμορφώθηκε στο πρώτο μέρος και στη συνέχεια... έσβησαν οι μηχανές.

Επιστρέφει φουριόζος λοιπόν στη βάση του και μπαίνει στην τελική ευθεία, με τον Άρτζομ Ράτζκοφ να βγάζει τα συμπεράσματα του και μέσα από αυτά να κάνει τελειοποιήσει προτερήματα και να διορθώσει αδυναμίες.

H επίσημη ενημέρωση:

Ένα καλό τελικό τέστ, πολλά θετικά στοιχεία και μια άνετη νίκη με 4-0, ήταν ο απολογισμός για την ομάδα μας στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας κόντρα στη Liefering.

Ο αντίπαλος, μια νεανική, αθλητική ομάδα η οποία επίσης έπαιζε με ψηλό πρέσινγκ. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον προπονητή μας να δει πως αντιδρά η ομάδα του σε τέτοιες συνθήκες και το πρόσημο ήταν ιδιαίτερα θετικό. Αφ’ ενός ο Άρης απειλήθηκε ελάχιστα σε ολόκληρο το παιχνίδι και αφ’ ετέρου ήταν εξαιρετικά επικίνδυνος στη γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση.

Η ομάδα μας απείλησε στο 6, 8’, 18 και στο 19 μετά από μεγάλη μπαλιά του Κορέϊα ο Γκαλιάτα γύρισε στη μικρή περιοχή με τον Εφαγκέ να ανοίγει το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα ο Γκαλιάτα βρήκε με σπουδαία μπαλιά τον Ελ Αλάτσι που γύρισε από πλαγία στον Εφαγκέ που διπλασίασε τα γκολ της ομάδας μας. Στο 32’ ο Γκαλιάτα από το ύψος της περιοχής με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα ανεβάζοντας το σκορ στο 3-0. Στο τελευταίο λεπτό του Α’ μέρους, ο Βέρτον ανατράπηκε στην περιοχή και ο Εφαγκέ ευστόχησε από τα 11 βήματα διαμορφώνοντας το 4-0 που ήταν το σκορ ημιχρόνου, φτάνοντας παράλληλα στο χατ-τρικ.

Παρά το γεγονός ότι ο Άρης δεν κατάφερε να σκοράρει στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα παρέμεινε ίδια. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων οι ευκαιρίες του Βέρτον στο 60’ και 78, το δοκάρι του Εφαγκέ στο 63 καθώς και η κλασσική ευκαιρία του Κασσιανίδη στο 87’.

Άρης: Ζάντρο (83’ Γ. Δημητρίου), Γιαγκό, Μάτισικ (73’ Καλούλου), Λέλε (45’ Μπάντελι), Κορέϊα, Γκαλιάτα, Χαραλάμπους (86’ Χ”Γιάννης), Νίκολιτς (64’ Ακάμπα), Βέρτον (86’ Κασσιανίδης), Εφαγκέ (86’ Πουρίκκος) και Ελ Αλάτσι (46’ Σανέ- 47’ Σέζαρ).

Η αποστολή του Άρη αναμένεται να επιστρέψει αύριο στην Κύπρο λίγο πριν το μεσημέρι.