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Λίγο πριν από τον... επαναπατρισμό

ΓΗΠΕΔΟ

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Λίγο πριν από τον... επαναπατρισμό

Μετά το σημερινό φιλικό και την επιστροφή στην Κύπρο την Παρασκευή θα ακολουθήσουν κάποιες ημέρες ξεκούρασης

Η μακρά προετοιμασία του Άρη στο εξωτερικό ολοκληρώνεται οσονούπω με την ομάδα της Λεμεσού να δίνει σήμερα το τελευταίο της φιλικό στην Αυστρία, απέναντι στην αυστριακή Λίφερινγκ. Θυμίζουμε ότι οι πράσινοι έφυγαν για το εξωτερικό από τις 29 Ιουνίου, με την Αυστρία να αποτελεί τον τρίτο τους σταθμό καθώς προηγουμένως είχαν ακολουθήσει πρόγραμμα προετοιμασίας σε Λετονία και Πολωνία.

Σαφώς, σε αυτό το διάστημα, ο προπονητής Αρτσιόμ Ράτζκοφ θα πρέπει να έχει σχηματίσει μια καλή εικόνα για τη δυναμική του ρόστερ. Μετά το σημερινό φιλικό και την επιστροφή στην Κύπρο την Παρασκευή, όπως είναι φυσιολογικό, θα ακολουθήσουν κάποιες ημέρες ξεκούρασης προτού οι ποδοσφαιριστές της «Ελαφράς Ταξιαρχίας» πιάσουν ξανά δουλειά, αυτή τη φορά επί κυπριακού εδάφους, μετρώντας πλέον αντίστροφα για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στο πρωτάθλημα.

Στα μεταγραφικά, υπάρχει επιδίωξη ώστε στο ρόστερ να προστεθεί άλλος ένας επιθετικός. Από εκεί και πέρα, οι υπεύθυνοι του προγραμματισμού θα συνεχίσουν τις διεργασίες και θα γίνει περαιτέρω κίνηση εφόσον προκύψει κάτι καλό ή κάποια ανάγκη με βάση όσα έχουν φανεί μέσα από την προετοιμασία.

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