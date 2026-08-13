Άσχημα μαντάτα για τον Βανά Άλβες – Διαφοροποιείται ο μεταγραφικός σχεδιασμός

Πλήγμα στον Άρη με τον Βανά Άλβες. Ο τερματοφύλακας των πρασίνων υπέστη κάκωση και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία 6-8 εβδομάδων. Εξέλιξη η οποία ενδέχεται να διαφοροποιήσει το μεταγραφικό πλάνο.

«Δυστυχώς, υπέστη κάκωση. Ο χρόνος αποθεραπείας του εκτιμήθηκε στις 6-8 εβδομάδες. Είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Ο Ζάντρο πραγματοποιεί εξαιρετική προετοιμασία. Αξιολογείται το θέμα με τους τερματοφύλακες και θα αποφασίσουμε αν θα προχωρήσουμε σε περαιτέρω ενίσχυση. Θα δούμε και την εξέλιξη της αποθεραπείας του Βανά, αλλά ίσως να πρέπει να προχωρήσουμε με ακόμα έναν παίκτη», δήλωσε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Κώστας Παπαδόπουλος (Super Sport 104.0).