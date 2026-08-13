Ιστορική πρώτη συμμετοχή για το Padel στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 26»

Ιστορικής σημασίας είναι η απόφαση της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής για συμμετοχή του Padel στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 26», καθώς το άθλημα συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση.

Το Padel, το οποίο στην Κύπρο τελεί υπό τη σκέπη της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, αποτελεί ένα από τα νεότερα αθλήματα της κυπριακής αθλητικής οικογένειας, έχοντας ωστόσο ήδη αποκτήσει μεγάλη διεθνή απήχηση.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου κ. Δημήτρης Λεοντής αναφέρει σχετικά με την πρώτη συμμετοχή : «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή για τη συμπερίληψη του Padel στην αποστολή. Είναι ένα καινούργιο άθλημα για την Κύπρο, παρόλο που στην Ευρώπη και τον κόσμο έχει καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Οι μέχρι στιγμής εμπειρίες σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση αφορούν στη συμμετοχή σε ένα Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε σε μια καλή εμφάνιση».

Την αποστολή του Padel συγκροτούν έξι αθλητές/τριες: Σέργης Κυρατζής, Κρίστοφερ Κουτρουζάς, Πέτρος Χρυσοχός, Τζιοβάνα Κνέζεβιτς, Μαρία Σιοπαχά και Λένα Σάββα. Η Κύπρος θα συμμετάσχει με μία ομάδα Ανδρών, μία Γυναικών και μία στο Μικτό. Οι αγώνες Ανδρών και Γυναικών αρχίζουν το πρωί του Σαββάτου 22 Αυγούστου, ενώ το απόγευμα θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος του Μικτού.

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου συμμετέχει συνολικά με 11 αθλητές/τριες, αριθμός που αποτελεί τη μεγαλύτερη παρουσία της σε Μεσογειακούς Αγώνες. Την ομάδα συμπληρώνουν οι αντισφαιριστές Μενέλαος Ευσταθίου, Ελευθέριος Νέος, Ανδρέας Τίμινη, Ραλούκα Σερμπάν και Άντρεα Γεωργίου Παπακυριάκου. Οι προηγούμενες αριθμιτικές συμμετοχές του Τένις ήταν: Λατάκια 1987 (2), Μπάρι 1997 (2), Ταραγόνα 2018 (4) και Οράν 2022 (3).

Ο πρώην πρωταθλητής αντισφαίρισης και νυν αθλητής του Padel Σέργης Κυρατζής αναφέρει τα ακόλουθα για αυτή την πρώτη συμμετοχή του αθλήματος: «Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνεται από την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Χαιρόμαστε που θα λάβουμε μέρος και ευελπιστούμε σε μια καλή κλήρωση για να μας δοθεί η δυνατότητα για μια αντίστοιχη καλή πορεία. Εύχομαι το άθλημα που αγκαλιάστηκε και αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο να βρεθεί σύντομα και στο Ολυμπιακό πρόγραμμα».

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή εύχεται στους αθλητές και τις αθλήτριες του Padel κάθε επιτυχία στην ιστορική τους συμμετοχή και ευχαριστεί θερμά την Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου και τους λειτουργούς της για τη συνεργασία και τη συμβολή τους στην προετοιμασία της αποστολής.

Απευθύνει επίσης θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Diamond Partner), την EUROBANK (Platinum Partners), τη MEDOCHEMIE, (Silver Partners), και την CABLENET (Communications Partner), για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.