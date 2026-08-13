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Ολυμπιακός: Η ώρα των (μεγάλων) αποφάσεων στους Πειραιώτες

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός: Η ώρα των (μεγάλων) αποφάσεων στους Πειραιώτες

Οι επόμενες εξελίξεις ειναι να... τρέξουν άμεσα στον Ολυμπιακό και θα αφορούν και στο θέμα του προπονητή

Είναι κρίσιμα αυτά τα 24ωρα στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία. Όπως έχουμε ήδη γράψει, ο προβληματισμός σε επίπεδο διοίκησης είναι πολύ μεγάλος και εκτός από κάποιους παίκτες, το αίσθημα αυτό αγγίζει και τον κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Τα πράγματα φαίνεται πως δεν ευοίωνα, αλλά ούτε και εύκολα για τον Βάσκο τεχνικό. Ο αποκλεισμός από τα προκριματικά του Champions League, αλλά κυρίως η εικόνα που παρουσίασαν οι ερυθρόλευκοι στα δύο παιχνίδια με την ολλανδική ομάδα, έχουν αναγκάσει τη διοίκηση της ομάδας να κάνει... δεύτερες σκέψεις όσον αφορά την παραμονή του «Μέντι» στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Τουλάχιστον 5 μεταγραφές

Στο μεταξύ, οι επόμενες κινήσεις σε επίπεδο μεταγραφών έχουν δρομολογηθεί και μένει να φανεί ποιοι εκ των παικτών που έχουν στο στόχαστρό τους οι Πειραιώτες, θα «κλείσουν» και θα ενσωματωθούν στην ομάδα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε επίπεδο νέων προσθηκών ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει τις πέντε, ακόμα και τις έξι, στο σύνολο! Άλλωστε, πέρα από διαπίστωση, αποτελεί και κοινό μυστικό ότι οι Πειραιώτες θέλουν τουλάχιστον τέσσερις... ενδεκαδάτους ποδοσφαιριστές.

Αυτό, όμως που φαίνεται να είναι στην κορυφή της πυραμίδας των αποφάσεων, είναι το θέμα του προπονητή. Μια απόφαση που -και αυτή- δεν θα αργήσει να ληφθεί από την διοίκηση του συλλόγου, έπειτα από τον αποκλεισμό από το Champions League και ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεων της ομάδας στο πρωτάθλημα της Super League.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Super League

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