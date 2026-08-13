Η Γαλατάσαραϊ κατέθεσε πρόταση για τον Μαρτινέλι στην Άρσεναλ

Πρόταση για την απόκτηση του Γκάμπριελ Μαρτινέλι έκανε στην Άρσεναλ η Γαλατάσαραϊ.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της «The Athletic» η προσφορά της τουρκικής ομάδας ανέρχεται στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

Οι «κανονιέρηδες» όπως αναφέρεται φέρονται διατεθειμένοι να παραχωρήσουν τον παίκτη εάν λάβουν μια καλή προσφορά.

Ο Μαρτινέλι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Arsenal have received a €45million (£38.4m; $51.8m) offer from Galatasaray for winger Gabriel Martinelli.



The Athletic has previously reported that Arsenal would be open to trading the 25-year-old if an attractive offer were to arrive. The forward is under contract until 2027,… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 12, 2026

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