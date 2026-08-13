Ώρα να τσεκάρει εισιτήριο

Η Ομόνοια θέλει να βάλει τέλος απόψε (20:00) σε μουρμούρα και προβληματισμό, σε ένα γεμάτο ΓΣΠ, στη ρεβάνς κόντρα στη Λίνκολν. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει ανοικτούς λογαριασμούς τους οποίους η ομάδα της πρωτεύουσας θέλει να κλείσει με θετικό πρόσημο. Μια εικόνα αντάξια των προσδοκιών σε συνδυασμό με την πρόκριση θα είναι ό,τι καλύτερο για την οικογένεια των πρασίνων μετά τις δύσκολες μέρες που προηγήθηκαν λόγω του αποκλεισμού από την Καϊράτ και την ισοπαλία στο Γιβραλτάρ.

Ουσιαστικά, στην Ομόνοια θα επιχειρήσουν να κλείσουν την κακή παρένθεση, να δώσουν απαντήσεις και να κάνουν τη δική τους επανεκκίνηση με φόντο την είσοδο στη League Phase του Europa League. Το «τριφύλλι» έχει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του αντιπάλου και να ξεδιπλώσει τον δικό του τρόπο παιχνιδιού, ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες για να περάσει στα play off. Οι ποδοσφαιριστές καλούνται να βελτιώσουν την εικόνα τους, καθώς η μειωμένη τους απόδοση ήταν ένας από τους λόγους που προβλημάτισαν γενικότερα την οικογένεια των πρασίνων.

Ο Χένινγκ Μπεργκ ζήτησε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα για να φτάσει η Ομόνοια στη νίκη. Ο κόσμος θα δώσει το «παρών» του -η προπώληση ξεπέρασε τις 10.000- και παρουσιάζεται έτοιμος να σπρώξει την ομάδα του στην επιτυχία.

Όσον αφορά το αγωνιστικό, οι επιλογές είναι αυξημένες. Οι Νεγκό, Κακουλλής και Κουλιμπαλί επέστρεψαν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Δεν υπολογίζεται ο Οντουμπάντζο, ενώ ο Άιτινγκ προπονείται κανονικά και θα είναι στην αποστολή. Απ' εκεί και πέρα οι νεοαποκτηθέντες Σάτκα και Ντουβέρν δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, όμως άρχισαν ήδη προπονήσεις ώστε να φτάσουν στο απαιτούμενο αγωνιστικό επίπεδο. Ο πρώτος έγινε ο έβδομος Σλοβάκος ποδοσφαιριστής που εντάσσεται στο ρόστερ της Ομόνοιας. Αγωνίστηκαν στο παρελθόν με το τριφύλλι στο στήθος οι Τιμπόρ Μίτσινετς, Ρόμπερτ Κότσιτς, Ντούσαν Ντίντελ, Γιόζεφ Κόσλεϊ, Τόμας Χόυμποτσαν και Μίχαλ Ντούρις.

Από την άλλη, ο Ντουβέρν γίνεται ο 5ος ποδοσφαιριστής από χώρα της Καραϊβικής που εντάσσεται στην ομάδα της πρωτεύουσας. Πρόσφατα αποκτήθηκε και ο Μοντνόρ ο οποίος έχει καταγωγή από του Σουρινάμ, ενώ την ίδια καταγωγή έχει και ο Νίκαντρο Μπρέεφελντ. Οι άλλοι δύο ήταν οι Ζαρσίνια Αντόνια από το Κουρασάο και ο τερματοφύλακας, Κόριν Μπρουκς, από το Μοντσεράτ.