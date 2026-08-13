Έρχεται επιθετική ενίσχυση

Επίκειται ενίσχυση στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, εάν αληθεύει το δημοσίευμα της ρουμανικής ιστοσελίδας Sport.ro, το οποίο αναφέρει ότι ο 22χρονος Ρουμάνος επιθετικός της Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, Άτανας Τρίκα, βρίσκεται στο στόχαστρο της ομάδας της Λάρνακας.

Το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει τα ακόλουθα: «Ο Άτανας Τρίκα θα υπογράψει στην ΑΕΚ Λάρνακας. Η Ουνιβερσιτατέα Κλουζ θα εισπράξει 50.000 ευρώ από αυτή τη μεταγραφή, ενώ θα διατηρήσει ποσοστό 20% σε ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή». Πρόκειται για 22χρονο παίκτη που αγωνίζεται στην κορυφή της επίθεσης. Είναι εγγονός του σπουδαίου Ίλιε Μπαλάτσι, που ήταν γνωστός ως το «Ξανθό Θαύμα», παίκτης-θρύλος της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα, ο οποίος κατέκτησε επτά τίτλους και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Ρουμάνους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Είναι, επίσης, γιος του Εουγκέν Τρίκα, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στην Ανόρθωση. Ο Άτανας Τρίκα κατέγραψε 33 συμμετοχές με την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, πετυχαίνοντας τρία γκολ και δίνοντας δύο ασίστ. Η χρηματιστηριακή του αξία κυμαίνεται στις 450.000 ευρώ, ενώ είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας του. Χθες, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του αμυντικού Ντάνι Ενρίκες στην Ομόνοια Αρ.