Τα επόμενα βήματα

Ανεξαρτήτως της έκβασης των αγώνων τους, Ομόνοια και Πάφος FC θα συνεχίσουν την ευρωπαϊκή τους πορεία. Εφόσον γίνει το επιθυμητό και βρεθούν στα πλέι οφ του Europa League, θα έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League και θα επιχειρήσουν για να μπουν σε αυτήν τη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση.

Αν συνεχίσουν, λοιπόν, στο Europa League, επόμενος αντίπαλος για την Ομόνοια θα είναι η βελγική Σεντ Τρούιντεν, ενώ η Πάφος FC θα παίξει με τη Μιάλμπι, η οποία τέθηκε εκτός συνέχειας του Champions League, με δύο ήττες (2-0, 2-1) από τη Σλόβαν.

Σε περίπτωση που οι ομάδες αποκλειστούν, τότε στα πλέι οφ του Conference League θα αναμετρηθούν οι πρωταθλητές με τη Λάρνε, που υποβιβάστηκε στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση χάνοντας στην παράταση 2-1 από την Ιμπέρια Τυφλίδας και οι κυπελλούχοι με τη νικήτρια του ζευγαριού Άουντα – Ντιναμό, με την πρώτη να έχει προβάδισμα μετά το 1-0 του πρώτου αγώνα (στις 22:00 η ρεβάνς).