Φινάλε στα φιλικά για τον Άρη - Δεν υπολογίζονται τέσσερις

Την τελευταία προπόνηση επί αυστριακού εδάφους πραγματοποίησε το απόγευμα της Τετάρτης ο Άρης. Αύριο Πέμπτη η ομάδα της Λεμεσού θα δώσει το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην αυστριακή FC Liefering ολοκληρώνοντας και το τρίτο καμπ που διεξήχθη στην Αυστρία.

Αναλυτικά:

Λίγο πριν το μεσημέρι της Παρασκευής 14 Αυγούστου, η αποστολή της ομάδας μας αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο μετά από την ολοκλήρωση τριών καμπ προετοιμασίας στο εξωτερικό, σε Λετονία, Πολωνία και Αυστρία, επιστρέφοντας μετά από 46 μέρες στην Κύπρο.

Το αυριανό φιλικό θα διεξαχθεί στο Σάλτσμπουργκ και θα αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Κύπρου) και δε θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση.

Η FC Liefering η οποία τα τελευταία 12-13 χρόνια αγωνίζεται στην 2η κατηγορία της Αυστρίας, ενεργεί επί της ουσίας ως εκκολαπτήριο ταλέντων για λογαριασμό της Red Bull Salzburg. Αυτός είναι και ο λόγος που η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών της είναι κάτω των 20 ετών, αλλά με αρκετό ταλέντο για να διεκδικήσουν την άνοδο στην 1η κατηγορία, ή να ενταχθούν στην Red Bull Salzburg.

Για την ομάδα μας, εκτός από το αυριανό φιλικό θα είναι οι τραυματίες Βανά Άλβες, Παζέ, Γκάουσταντ και Λουκουμπάρ.