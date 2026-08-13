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Ο Τσάβι στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Τσάβι στον πάγκο της εθνικής Ολλανδίας

Μέχρι το 2030

Την έκπληξη έκανε η Ολλανδία. Η ποδοσφαιρική της ομοσπονδία έφτασε σε συμφωνία με τον Τσάβι ο οποίος θα κάθεται στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας μέχρι και το 2030.

Οι Ολλανδοί που με βάσει τα χθεσινά δημοσιεύματα είχαν επαφές με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ τελικά άλλαξαν ρότα και ανακοίνωσαν χθες αργά το βράδυ την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό. Ο Τσάβι μάλιστα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις στις οποίες στέκεται στη σχέση της Μπαρτσελόνα με τον μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό αστέρα του ολλανδικού ποδοσφαίρου του Γιόχαν Κρόιφ.

«Είναι μια τεράστια τιμή για εμένα που αναλαμβάνω το πόστο του προπονητή της εθνικής Ολλανδίας. Έχοντας προπονηθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και όντας αρκετά επηρεασμένος από τις ποδοσφαιρικές απόψεις του Γιόχαν Κρόιφ και Ρίνους Μίχελς αισθάνομαι μια ξεχωριστή σύνδεση με το ολλανδικό ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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ΔΙΕΘΝΗEθνικες Ομαδες

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