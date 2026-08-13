Τι έπεισε τον Ασόρο να πει το «ναι» στον Απόλλωνα

Ο Τζόελ Ασόρο αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Απόλλωνα και συστήνεται στους φίλους της ομάδας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην επίσημη σελίδα του συλλόγου. Ο Σουηδός επιθετικός μιλά για την απόφασή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Κύπρο, αναφέρεται στις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα, τον προπονητή, τους νέους του συμπαίκτες και το προπονητικό κέντρο.

Αναλυτικά:

Τζόελ, ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις όταν προέκυψε η προοπτική της μεταγραφής σου στον Απόλλωνα;

Ένιωσα πολύ όμορφα. Γνωρίζω κάποιους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί στην Κύπρο και μάλιστα κάποιοι είχαν περάσει και από τον Απόλλωνα. Για μένα είναι μια νέα και όμορφη εμπειρία, μια καινούργια περιπέτεια και μια ευκαιρία να γνωρίσω το κυπριακό ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής όλα είναι πολύ όμορφα.

Ποιους γνωρίζεις και αν μιλήσατε για το νέο σου βήμα στον Απόλλωνα;

Γνωρίζω τους Τσάρλι Μπένσοπ και Φέλιξ Βα οι οποίοι αγωνίστηκαν στον Απόλλωνα και συνυπήρξαμε σε ίδιο σύλλογο στο παρελθόν.

Δεν πρόλαβα ακόμη να μιλήσω μαζί τους για την εμπειρία τους, γιατί ήταν μια πολύ γεμάτη ημέρα και έπρεπε να τακτοποιήσω αρκετά πράγματα σχετικά με τη μεταγραφή. Μέχρι στιγμής έχω μιλήσει κυρίως με τον αθλητικό διευθυντή και έχω ακούσει ότι η Κύπρος είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Είμαι σίγουρος ότι σύντομα θα μάθω πολύ περισσότερα.

Πώς προέκυψε η μεταγραφή σου στον Απόλλωνα; Μίλησέ μας λίγο για το story πίσω από τη συμφωνία.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε ένας πολύ καλός φίλος και ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που με φρόντιζε από τότε που ήμουν νεαρότερος. Εκείνος είχε τις επαφές και ήταν αυτός που μου παρουσίασε την προοπτική του Απόλλωνα.

Μου είπε ότι είναι ένας πολύ καλός προορισμός και, όταν συζητήσαμε, μου αποκάλυψε ότι ο Απόλλων ενδιαφερόταν για μένα εδώ και αρκετό καιρό. Όταν γνωρίζεις ότι ένας σύλλογος σε θέλει για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρώ ότι αξίζει να το λάβεις σοβαρά υπόψη. Σημαίνει ότι πιστεύουν σε σένα και θέλουν να σε βοηθήσουν να πετύχεις, ενώ παράλληλα θέλουν να κάνουν την ομάδα πιο δυνατή.

Μιλήσαμε αρκετά, εκείνος παρουσίασε την περίπτωσή μου στους ανθρώπους του Απόλλωνα και στη συνέχεια ο σύλλογος μου παρουσίασε το πλάνο του. Το είδα, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και από εκεί και πέρα περίμενα να ολοκληρωθούν όλα. Τις τελευταίες εβδομάδες περίμενα ουσιαστικά να έρθει η στιγμή που όλα θα ήταν έτοιμα. Όταν πήρα το «ναι», ήξερα ότι η μεταγραφή θα προχωρούσε.

Τι ήταν αυτό που σε έπεισε ότι ο Απόλλων ήταν το σωστό επόμενο βήμα στην καριέρα σου;

Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για μένα. Από την πρώτη στιγμή ένιωσα ότι υπάρχει μια οικογενειακή ατμόσφαιρα στην ομάδα. Μίλησα με τον προπονητή, γνώρισα κάποιους από τους ανθρώπους της ομάδας και κατάλαβα ότι υπάρχει ένα πολύ καλό μείγμα ποδοσφαιριστών.

Έμαθα επίσης ότι ο Απόλλων τους τελευταίους μήνες κατάφερε να ανέβει από την έκτη – έβδομη θέση στην τρίτη του βαθμολογικού πίνακα πραγματοποιώντας μια πολύ καλή πορεία στο περσινό πρωτάθλημα. Μου είπαν ότι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αυτής της ομάδας είναι η ενότητα και το ότι όλοι λειτουργούν μαζί. Αυτό ακριβώς έψαχνα και εγώ. Θέλω να προσθέσω τις δικές μου ικανότητες σε αυτό που ήδη υπάρχει και πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα πολύ καλό βήμα τόσο για τον Απόλλωνα όσο και για μένα.

Πόσο σημαντικό ήταν για την απόφασή σου το γεγονός ότι ο Απόλλων έχει υψηλές φιλοδοξίες και στόχους;

Ήταν πολύ σημαντικό. Όταν βλέπεις έναν σύλλογο που θέλει να κάνει το επόμενο βήμα, θέλεις να είσαι μέρος αυτής της προσπάθειας. Φυσικά, όλοι θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε στην κορυφή και να κερδίζουμε. Θέλουμε να πετύχουμε μεγάλα πράγματα με τον σύλλογο. Για μένα, λοιπόν, δεν ήταν δύσκολη απόφαση.

Τι γνωρίζεις για τη φιλοσοφία του προπονητή και τι είπατε στις συζητήσεις που είχατε;

Έχω δει ότι του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο και μου αρέσει πολύ η φιλοσοφία του για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα. Θέλει οι παίκτες να βοηθούν και να πιέζουν ο ένας τον άλλον καθημερινά, ακόμη και έξω από το γήπεδο. Πιστεύω ότι χρειάζεσαι ένα τέτοιο περιβάλλον για να συνεχίσεις να εξελίσσεσαι στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, αλλά και όσα συμβαίνουν έξω από αυτό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

Είναι Αργεντινός, αγαπάει το ποδόσφαιρο, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει αυτή τη βαθιά ποδοσφαιρική αντίληψη.

Μου είπε ότι πιστεύει πως μπορώ να αποτελέσω σημαντικό ποδοσφαιριστή για το επόμενο βήμα της καριέρας μου και ότι θεωρεί πως η συνεργασία μας μπορεί να με βοηθήσει να πετύχω τους στόχους μου. Θα προχωρήσουμε βήμα-βήμα και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.

Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου ως ποδοσφαιριστή στους φίλους του Απόλλωνα;

Είμαι γρήγορος ποδοσφαιριστής, με καλή τεχνική και ικανότητα να δημιουργώ καταστάσεις. Μου αρέσει να παίζω άμεσα, να μπαίνω στην περιοχή και να σκοράρω.

Θα έλεγα ότι είμαι ένας συνδυασμός ακραίου επιθετικού και επιθετικού που μπορεί να κινηθεί περισσότερο εσωτερικά. Μπορώ να αγωνιστώ ως εξτρέμ, αλλά και να παίξω στην κορυφή. Θα δούμε τι μπορώ να προσφέρω στην ομάδα και ελπίζω να τους εκπλήξω ευχάριστα.

Έχεις αγωνιστεί σε διαφορετικές χώρες και πρωταθλήματα. Τι περιμένεις από την παρουσία σου στο κυπριακό ποδόσφαιρο;

Περιμένω να είναι μια όμορφη αλλά και δύσκολη πρόκληση. Υπάρχουν πολλές καλές ομάδες και γνωρίζω ήδη ότι το επίπεδο είναι ανταγωνιστικό. Έχω παίξει στο παρελθόν απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, οπότε έχω μια εικόνα για το τι μπορούν να κάνουν οι ομάδες εδώ.

Ελπίζω να μπορέσω να προσφέρω και εγώ και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Είμαι έτοιμος για την πρόκληση.

Έχεις ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες σου προπονήσεις με την ομάδα. Πώς είναι η φυσική σου κατάσταση και πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να είσαι απόλυτα έτοιμος;

Έκανα την πρώτη μου προπόνηση πριν από μερικές ημέρες και όλα πήγαν πολύ καλά. Έχω αγωνιστικό ρυθμό, οπότε δεν πιστεύω ότι θα χρειαστώ μεγάλο χρονικό διάστημα για να είμαι στο επιθυμητό επίπεδο.

Η βασική διαφορά που πρέπει να συνηθίσω είναι η ζέστη και οι διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Πρέπει να είμαι έξυπνος και προσεκτικός σε αυτό το κομμάτι, αλλά από πλευράς φυσικής κατάστασης αισθάνομαι καλά. Πιστεύω ότι, μόλις προσαρμοστώ στον καιρό, όλα θα είναι εντάξει.

Ποιες είναι οι πρώτες σου εντυπώσεις από την ομάδα;

Όλοι είναι πολύ καλοί και φιλικοί. Η πρώτη προπόνηση ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και ήταν όμορφο να γνωρίσω τους πάντες. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ όμορφη εμπειρία.

Υπάρχει πραγματικά μια οικογενειακή ατμόσφαιρα στην ομάδα και αυτό μου αρέσει πολύ. Ανυπομονώ να προσφέρω κάτι στους νέους μου συμπαίκτες και να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Και τα αποδυτήρια είναι πολύ καλά όπως και οι εγκαταστάσεις. Υπάρχουν όλα όσα χρειάζεται ένας ποδοσφαιριστής, ακόμη και για την αποκατάστασή του, οπότε οι συνθήκες είναι πολύ καλές.

Γιατί επέλεξες τον αριθμό 29;

Επέλεξα το 29 επειδή ήταν ο πρώτος επαγγελματικός αριθμός που είχα στην καριέρα μου, όταν αγωνιζόμουν στη Sunderland και πραγματοποίησα το ντεμπούτο μου στην Premier League. Έχει, λοιπόν, μια ιδιαίτερη σημασία για μένα.

Τι θα ήθελες να πεις στους φίλους του Απόλλωνα;

Θα είναι μια όμορφη σεζόν, θέλουμε να την απολαύσουμε, να πετύχουμε πολλά και να παλέψουμε για τον σύλλογο.

Ο Απόλλων πρέπει να είναι πάντα πάνω απ’ όλα. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Θέλουμε να παλέψουμε όλοι μαζί και να πετύχουμε μεγάλα πράγματα.