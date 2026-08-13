Έφερε Γερμανό μέσο η ΑΕΚ με εμπειρίες από τη Bundesliga!

Νέα μεταγραφή για την ΑΕΚ!

Η ομάδα της Λάρνακας ανακοίνωσε την απόκτηση του Σβεν Κόλερ, ο οποίος υπέγραψε 2ετές συμβόλαιο. Πρόκειται για 29χρονο μέσο ο οποίος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τη Ντόρτμουντ!

Αναλυτικά: «H AEK LARNACA FC LTD ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Γερμανό μέσο Sven Kohler για τα επόμενα 2 χρόνια.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τα επόμενα 24ωρα για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

O Sven Kohler ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της Borussia Dortmund (13 συμμετοχές). Στην συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής της VfL Bochum (40 συμμετοχές, 5 γκολ) και της Schalke 04 (37 συμμετοχές, 1 γκολ, 4 ασίστ), στις SV Lippstadt 08 (78 συμμετοχές, 4 γκολ, 14 ασίστ), VfL Osnabruck (98 συμμετοχές, 8 γκολ, 5 ασίστ), SC Verl (14 συμμετοχές, 1 γκολ), στην Δανία με την Odense BK (23 συμμετοχές 3 ασίστ), εκ νέου στην πατρίδα του με την Eintracht Braunschweig (51 συμμετοχές, 1 γκολ, 6 ασίστ) και το δεύτερο μισό της λήξασας σεζόν αγωνίστηκε στην Ελβετία με την Grasshopper Club Zurich (15 συμμετοχές)».