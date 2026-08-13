Συλλέκτης τροπαίων στο Παρίσι ο Λουίς Ενρίκε

Λουίς Ενρίκε και Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζουν από κοινού να γράφουν ιστορία και να τρελαίνουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τα επιτεύγματά τους!

Από το καλοκαίρι του 2023, όταν και ανέλαβε τις τύχες της PSG ο Ισπανός τεχνικός, οι Παριζιάνοι έχουν μετατραπεί στην απόλυτη ευρωπαϊκή δύναμη, δίχως μάλιστα να σπαταλούν τα υπέρογκα, και πολλές φορές εξοφρενικά ποσά, του παρελθόντος!

Το βράδυ της Τετάρτης (13/08) η Παρί επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο ευρωπαϊκό στερέωμα, κατακτώντας για δεύτερη διαδοχική σεζόν το Super Cup, μετά και τη νίκη της με σκορ 2-1 επί της Άστον Βίλα στην Αυστρία.

Αυτός ήταν ο 13ος τίτλος του γαλλικού συλλόγου επί εποχής... Λουίς Ενρίκε, με τον «αρχιτέκτονα» και αναμορφωτή της Παρί να τυγχάνει παγκόσμιας αναγνώρισης.

Σε αυτά τα τρία χρόνια που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας, ο 56χρονος τεχνικός έχει οδηγήσει την Παρί στην κατάκτηση ισάριθμων πρωταθλημάτων της Ligue 1 (2024, 2025, 2026), σε δύο Κύπελλα Γαλλίας (2024, 2025), σε τρία Σούπερ Καπ Γαλλίας (2023, 2024, 2025), αλλά και του FIFA Intercontinental Cup του 2025.

Παράλληλα, έχει να επιδείξει τις δύο εντυπωσιακές back-to-back κατακτήσεις των Champions League και Super Cup της τελευταίας διετίας!