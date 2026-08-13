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Ο αποκλεισμός να γίνει μάθημα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

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Ο αποκλεισμός να γίνει μάθημα

Οι ποιοτικές ομάδες, όπως εξάλλου αποδείχθηκε ότι είναι η Μπραν, δεν συγχωρούν τέτοια κενά διαστήματα

Έχει δίκιο ο Ερνάν Λοσάδα όταν λέει ότι υπάρχουν ομάδες ανώτερου επιπέδου που έχασαν τίτλους στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τo είπε μετά τον αποκλεισμό από την Μπραν (2-4), στον επαναληπτικό αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερη διαχείριση από τους ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Οι κυανόλευκοι αδυνατούσαν να κρατήσουν μπάλα και το πλήρωσαν ακριβά με το δεύτερο γκολ των Νορβηγών, οι οποίοι έστειλαν το ματς στην παράταση.

Ενώ στα τρία προηγούμενα επίσημα παιχνίδια ο Απόλλωνας δεν δέχτηκε γκολ, σε 120 λεπτά η Μπραν κατάφερε να παραβιάσει τέσσερις φορές την εστία του. Το γεγονός ότι οι Νορβηγοί βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα τόσες πολλές φορές πρέπει να προβληματίσει τον Αργεντινό προπονητή.

Είναι βέβαιο ότι διαδραμάτισε ρόλο η κούραση, ιδίως αν λάβουμε υπόψη ότι ο Απόλλωνας αντιμετώπισε έναν πολύ πιο έτοιμο αντίπαλο, αλλά και η αποχώρηση του Κβίντα, ο οποίος εκτός από την άψογη ανασταλτική δουλειά που κάνει, αποτελεί ηγετική προσωπικότητα.

Οι κυανόλευκοι πραγματοποίησαν μια αρκετά καλή εμφάνιση, προσπάθησαν, θα μπορούσαν να πετύχουν κι άλλα γκολ, αλλά στις κρίσιμες στιγμές δεν είχαν την απαιτούμενη συγκέντρωση και το καθαρό μυαλό.

Το πάθημα πρέπει να γίνει μάθημα για το τεχνικό επιτελείο. Οι ποιοτικές ομάδες, όπως εξάλλου αποδείχθηκε ότι είναι η Μπραν, δεν συγχωρούν τέτοια κενά διαστήματα.

Σε κάθε περίπτωση ο Λοσάδα καλείται να βρει τις λύσεις τώρα, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο συμπαγής και έτοιμη στην αφετηρία του πρωταθλήματος.

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