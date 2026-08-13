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Επέστρεψε στη δράση ο Μέσι!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επέστρεψε στη δράση ο Μέσι!

Mετά τον θάνατο του πατέρα του

Στα γήπεδα επέστρεψε ο Λιονέλ Μέσι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του πατέρα του, Χόρχε, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Ο Μέσι βρέθηκε αρχικά στον πάγκο της Ίντερ Μαϊάμι στην αναμέτρηση με τη Λεόν για το Leagues Cup, έχοντας προηγουμένως ταξιδέψει στην Αργεντινή μετά την απώλεια του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 68 ετών.

Ο Μέσι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, αντικαθιστώντας τον Ντάνιελ Πίντερ, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του. Η επιστροφή του, ωστόσο, δεν συνδυάστηκε με θετικό αποτέλεσμα.

Η Ίντερ Μαϊάμι είχε το προβάδισμα στο πρώτο μέρος, όμως η Λεόν αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και έφτασε στην ανατροπή, επικρατώντας τελικά με 3-2. Έτσι, η ομάδα του Μέσι έμεινε εκτός συνέχειας στο Leagues Cup.

Η παρουσία του Αργεντινού στο γήπεδο, πάντως, αποτέλεσε μια σημαντική στιγμή για τους συμπαίκτες του, οι οποίοι γνώριζαν τις δύσκολες ημέρες που περνά ο αρχηγός τους.

Ο Γιανίκ Μπράιτ αποκάλυψε, μάλιστα, πως οι παίκτες της Ίντερ Μαϊάμι δεν περίμεναν να δουν τον Μέσι στις εγκαταστάσεις της ομάδας πριν από το παιχνίδι.

«Είναι απίστευτο. Δεν το περίμενα και δείχνει πόσο πολύ νοιάζεται. Όταν τον είδα εδώ, το μόνο που σκέφτηκα ήταν να δώσω το 150% για εκείνον», ανέφερε ο μέσος της Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Μέσι είχε προηγουμένως ταξιδέψει στο Ροσάριο, όπου βρέθηκε για την ιδιωτική τελετή μνήμης του πατέρα του. Ο Χόρχε αποτέλεσε για δεκαετίες ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στη ζωή και την καριέρα του, έχοντας παίξει κομβικό ρόλο στην πορεία του από τα πρώτα του βήματα μέχρι την κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

sport-fm.gr

 

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