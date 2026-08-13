Η θέση του ΑΠΟΕΛ για τα μεταγραφικά και τι ισχύει με την κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου

Ανοικτό παραμένει -και- για τον ΑΠΟΕΛ το μεταγραφικό παράθυρο.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει ολοκληρώσει το πλάνο του καθώς στα φιλικά οι Παπαδόπουλος και Βρύζας αξιολογούν τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενίσχυση όπως επίσης και στην κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου (Super Sport 104.0).

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για τα μεταγραφικά: «Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να έκλεισε το μεταγραφικό της παράθυρο. Μια ομάδα που κτίζεται και θα έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία, μέσα από τα φιλικά ο προπονητής θα αποφασίσει που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση και ποιοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Το μεταγραφικό πεδίο μπορεί να αλλάξει μέσα από τα φιλικά. Αν πριν από 15 μέρες λέγαμε ότι οι προτεραιότητες είναι αυτές, ο προπονητής τώρα αξιολογεί με βάση τα δεδομένα. Με 3 εβδομάδες μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Αυτό είναι κάτι που χειρίζονται ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή».

Για τον Πιέρο: «Είχε υγρό στο γόνατο και πήγε στην Γερμανία για να καθαριστεί από τον γιατρό που του έκανε την επέμβαση. Υπολογίζεται η επιστροφή του μέσα στον Νοέμβριο».