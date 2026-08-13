ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η θέση του ΑΠΟΕΛ για τα μεταγραφικά και τι ισχύει με την κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η θέση του ΑΠΟΕΛ για τα μεταγραφικά και τι ισχύει με την κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου

Οι αναφορές του Νεκτάριου Πετεβίνου

Ανοικτό παραμένει -και- για τον ΑΠΟΕΛ το μεταγραφικό παράθυρο.

Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει ολοκληρώσει το πλάνο του καθώς στα φιλικά οι Παπαδόπουλος και Βρύζας αξιολογούν τα δεδομένα. Ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκιτρίνων, Νεκτάριος Πετεβίνος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ενίσχυση όπως επίσης και στην κατάσταση του Πιέρου Σωτηρίου (Super Sport 104.0).

Τα σχετικά αποσπάσματα:

Για τα μεταγραφικά: «Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να έκλεισε το μεταγραφικό της παράθυρο. Μια ομάδα που κτίζεται και θα έχει μια αγωνιστική φιλοσοφία, μέσα από τα φιλικά ο προπονητής θα αποφασίσει που χρειάζεται η ομάδα ενίσχυση και ποιοι μπορούν να τον βοηθήσουν. Το μεταγραφικό πεδίο μπορεί να αλλάξει μέσα από τα φιλικά. Αν πριν από 15 μέρες λέγαμε ότι οι προτεραιότητες είναι αυτές, ο προπονητής τώρα αξιολογεί με βάση τα δεδομένα. Με 3 εβδομάδες μέχρι το τέλος του μεταγραφικού παραθύρου, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε. Αυτό είναι κάτι που χειρίζονται ο προπονητής με τον τεχνικό διευθυντή».

Για τον Πιέρο: «Είχε υγρό στο γόνατο και πήγε στην Γερμανία για να καθαριστεί από τον γιατρό που του έκανε την επέμβαση. Υπολογίζεται η επιστροφή του μέσα στον Νοέμβριο».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Mετά από πέντε χρόνια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πέτυχε διάνα... από το 15' ο Σα Πίντο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αποχωρεί από την ΑΕΛ ο προπονητής των επιτυχιών

Φούτσαλ

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο Σούνιτς

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνάντηση Μαρινάκη με Μεντιλίμπαρ και... απόφαση

Super League

|

Category image

Πάφος FC - Σάλτσμπουργκ 1-0

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ένας πρώην παίκτης του Ολυμπιακού ο νέος προπονητής για τον Λοΐζου

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

Ομόνοια - Λίνκολν 1-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τα νεότερα για τους τραυματισμούς των Κβίντα και Ροντρίγκες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι δυο αλλαγές στην 11άδα της Πάφος FC για την ανατροπή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Επιλέγει ξανά Ντιονί για την κορυφή ο Μπεργκ - Τριπλή αλλαγή στην ενδεκάδα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει φουριόζος ο Άρης, είπε... αντίο στην Αυστρία με τεσσάρα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Δεν άφησε να εννοηθεί ότι είναι κλειστός στον ΑΠΟΕΛ o Γερεμέγεφ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ένας πρωταθλητής Κύπρου υποψήφιος για αντικατάσταση του Καμορανέζι στην ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Δίνει 1,5 εκατομμύριο και κάνει δικό της τον Μασέκο

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη