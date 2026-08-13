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Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: Στις Βρυξέλλες για την ανατροπή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: Στις Βρυξέλλες για την ανατροπή ο «Δικέφαλος του Βορρά»

Σε περίπτωση που τελικά πάρει την πρόκριση, θα συναντηθεί με την Καϊράτ Αλμάτι

Εκτός έδρας δύσκολη δοκιμασία με στόχο την ανατροπή για τον ΠΑΟΚ!

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κοντράρεται απόψε (21:30) με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες και στο «Lotto Park», θέλοντας να ανατρέψει την ήττα με 1-0 που γνώρισε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να πάρει την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Στο πρώτο παιχνίδι και στο γήπεδο της Τούμπας και μετά από τις δύο νίκες του (3-2 εκτός και 2-0 εντός έδρας) κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου για τον προηγούμενο γύρο, ο ΠΑΟΚ αιφνιδιάστηκε και δέχθηκε γκολ μόλις 17 δευτερόλεπτα μετά από τη σέντρα, ενώ στη συνέχεια είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, όμως εμφάνισε αρκετά προβλήματα στη δημιουργία και στην τελική του πάσα, απειλώντας, αλλά μην καταφέρνοντας να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία του ήρθε στο 36’, όταν ο Μιχαηλίδης δεν μπόρεσε να μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κωνσταντέλιας, ενώ ούτε στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της αντιπάλου του, η οποία περίμενε συνεχώς στο δικό της μισό του γηπέδου και δεν έφτιαξε ούτε μία τελική προς την εστία του Παβλένκα.

Στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ θα αναγκαστεί να ψάξει την ανατροπή χωρίς τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν ταξίδεψε μαζί με την υπόλοιπη αποστολή στο Βέλγιο λόγω ενός σοβαρού οικογενειακού ζητήματος που προέκυψε την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, εκτός δράσης παραμένουν οι Άλι, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Από την άλλη, η Άντερλεχτ στον προηγούμενο προκριματικό γύρο του Europa League ξεπέρασε το εμπόδιο της σουηδικής Χάμαρμπι, αφού μετά από το εκτός έδρας ισόπαλο 1-1 στο πρώτο ματς, νίκησε με 3-1 στο γήπεδό της. Μάλιστα, την περασμένη Κυριακή (9/8) έκανε πρεμιέρα και στο πρωτάθλημα του Βελγίου, επικρατώντας με 2-1 της Λα Λουβιέρ. Παρότι έμεινε πίσω στο σκορ στο 54’, εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από το 59’ και έκανε την ανατροπή, με γκολ του Νγκα στο 69’ και του Μπερτατσίνι στο 90’+2.

Διαιτητής της αποψινής αναμέτρησης θα είναι ο Ιταλός, Σιμόνε Σότσα, ο οποίος θα έχει για βοηθούς τους τους συμπατριώτες του, Στέφανο Αλάσιο και Ντάριο Τσεκόνι. Τέταρτος ua είναι ο Ματέο Μαρκέτι και VAR οι επίσης Ιταλοί, Τζανλούκα Αουρελιάνο και Ματέο Γκαρίλιο.

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση που τελικά πάρει την πρόκριση, ο ΠΑΟΚ θα συναντηθεί με την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στα playoffs του Europa League, ενώ σε περίπτωση αποκλεισμού θα αντιμετωπίσει τη νορβηγική Μπραν, στον τελευταίο προκριματικό γύρο του Conference League.

sport-fm.gr

Κατηγορίες

Super League

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