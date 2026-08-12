Με Άιτινγκ στη ρεβάνς με την Λίνκολν η Ομόνοια (αποστολή)

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας ενόψει του αυριανού, (13/08, 20:00) εντός έδρας αγώνα, απέναντι Λίνκολν για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League.

Οι πράσινοι μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα για την πρόκριση. Ο Μπεργκ υπολογίζει πλέον στους Κουλιμπαλί, Νεγκό και Κακουλλής, ενώ πρόλαβε ο Άιτινγκ. Εκτός επιλογών ο Οντουμπάντζο.

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Μοντνόρ, Κακουλλής, Χατζηγιοβάνης, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Π. Ανδρέου, Νεγκό, Χρίστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Χριστοφόρου, Ντιόνι.